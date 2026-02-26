انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الرياضات المائية اليوم

يعقد اتحاد الرياضات المائية، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة الممتدة من 2024 حتى 2028، وذلك طبقاً للائحة الانتخابية والنظام الأساسي الجديد، وبحضور ممثلي الأندية الأعضاء.

وتشكل الانتخابات محطة مفصلية بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من إدارة الاتحاد عبر لجنة مؤقتة منذ يوليو 2022، قبل أن يُحدد موعد انتخاب مجلس منتخب يقود المرحلة المقبلة.

واعتمدت لجنة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، حيث يتقدم عبدالله محمد سالم الوهيبي منفرداً لمقعد رئيس مجلس الإدارة، فيما يتنافس أربعة مرشحين على ثلاثة مقاعد لعضوية المجلس، هم: عبدالله مبارك عبيد الزحمي، محمد عبدالله أبوشهاب السويدي، عبدالواحد محمود عبدالله إسماعيل، وسعيد حمد عبيد الكتبي، كما تتنافس شيخة محمد عبيد الزعابي على مقعد العنصر النسائي، وهو المقعد المخصص للمرأة في تشكيل المجلس.

وبموجب النظام الأساسي الجديد، سيتم اليوم انتخاب خمسة أعضاء فقط من إجمالي سبعة، من بينهم الرئيس، على أن يحق للرئيس المنتخب لاحقاً تعيين عضوين إضافيين لاستكمال تشكيل مجلس الإدارة للدورة 2024–2028.

وتبدأ إجراءات تسجيل حضور ممثلي الأندية عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، تليها العملية الانتخابية في الساعة الخامسة والنصف مساءً في مقر اللجنة الأولمبية بدبي.

وتأتي الانتخابات في وقت يشهد فيه قطاع الرياضات المائية توسعاً في البطولات المحلية والدولية، وتنامياً في أعداد الممارسين والبرامج الفنية، بما يجعل الفترة المقبلة ذات أهمية كبيرة للاتحاد الجديد، الذي يُنتظر أن يقود مرحلة تطوير واسعة تحت مظلة اللوائح الجديدة التي تنظم العمل والحوكمة في الاتحادات الرياضية.

