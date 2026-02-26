بني ياس يتصدر منافسات الجوجيتسو في «ند الشبا»

انطلقت منافسات بطولة الجوجيتسو، ضمن النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، وسط أجواء تنافسية حافلة بالحماس.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، وجاء نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني، فيما حل نادي العين للجوجيتسو ثالثاً.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة لفئتي الناشئين والشباب من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية، ما يعكس اتساع قاعدة المشاركة في هذه الفئات، وأهمية البطولة في توفير فرص تنافسية واعدة للاعبين.

واتسمت المواجهات بالحذر التكتيكي، ومحاولات فرض أسلوب اللعب، حيث برزت قدرة اللاعبين على إدارة مجريات النزال والتحكم في المواقف الفنية.

وحسمت تفاصيل دقيقة العديد من النزالات عبر الانتقال بين المراكز وإحراز النقاط، ما منح المواجهات طابعاً تنافسياً متوازناً يعكس نضج الأداء لدى المشاركين في هذه المرحلة العمرية.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، أن «بطولة ند الشبا للجوجيتسو تمثل إحدى المحطات المهمة في أجندة البطولات والمنافسات المحلية»، معرباً عن تقديره لدورة ند الشبا الرياضية، والدور الذي يضطلع به مجلس دبي الرياضي في دعم وتنظيم هذه الفعالية النوعية.

وقال إن «الشراكة القائمة بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي تمثل نموذجاً فاعلاً للتكامل بين المؤسسات الرياضية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ حضور الجوجيتسو على الساحة المحلية»، مشيراً إلى أن «إقامة المنافسات في مجمع ند الشبا الرياضي تمنح البطولة قيمة تنظيمية وفنية إضافية لما يوفره من بيئة متكاملة تستجيب لأعلى معايير استضافة البطولات».

بدوره، قال طلال الأصبحي، والد لاعبي نادي الجزيرة للجوجيتسو عبدالله ومحمد الأصبحي المشاركين في منافسات الناشئين، إن «الأسر تحرص على تشجيع أبنائها على المشاركة في البطولات الرمضانية لما تسهم به في استثمار أوقاتهم بشكل صحي ومتوازن خلال الشهر الفضيل»، مؤكداً أن «بطولة ند الشبا توفر بيئة تنافسية مناسبة للشباب، تعزز الانضباط، وتحافظ على الجاهزية البدنية، إلى جانب ما تمنحه من تجربة إيجابية تجمع اللاعبين وعائلاتهم حول الرياضة».

أما لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سعود البلوشي، الفائز بذهبية فئة الناشئين وزن 46 كغم، فقد اعتمد في نزالاته على التحكم في المسافة، وفرض الإيقاع المناسب لكل مواجهة، مع التركيز على الانتقال السريع إلى الوضعيات المسيطرة، مشيراً إلى أن تقارب مستوى المنافسة تطلب قراءة مستمرة لتحركات الخصم واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وقال إن «بطولة ند الشبا تمثل محطة مهمة في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، لما تتيحه من احتكاك بلاعبين من مدارس وأساليب مختلفة ضمن بيئة تنافسية قوية، بما يسهم في اختبار الجاهزية الفنية والبدنية، وتحديد نقاط التطوير قبل المشاركات الخارجية المقبلة».

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة نزالات فئة الكبار، التي تجمع اللاعبين الأكثر خبرة على الساحة المحلية، في إطار سعيهم لتعزيز حضورهم، وتحقيق نتائج متقدمة ضمن واحدة من أبرز بطولات الجوجيتسو في الدولة.