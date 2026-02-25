التعادل يحسم قمة الوصل وشباب الأهلي ويخلط أوراق صدارة الدوري

أعاد الوصل رسم ملامح المنافسة على لقب دوري المحترفين، بعدما فرض التعادل 1-1 على جاره شباب الأهلي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد زعبيل ضمن الجولة الثامنة عشرة، ليوقف سلسلة انتصارات «فرسان دبي» ويعيد إشعال سباق الصدارة.

وجاءت المباراة على إيقاع تنافسي عالٍ، اتسم بالحذر في الشوط الأول قبل أن ترتفع وتيرتها بعد الاستراحة.

واستغل الوصل لحظة تفوقه المبكر في الشوط الثاني، حين افتتح التسجيل في الدقيقة 48 عبر سيرجيو بيريرا بتسديدة متقنة عكست جرأة «الإمبراطور» في استثمار المساحات خلف الدفاع.

ولم يتأخر رد شباب الأهلي، لكنه احتاج إلى صبر وتنظيم أكبر في الثلث الأخير، إذ نجح في الدقيقة 72 في إدراك التعادل بواسطة لاعبه سعيد عزت الله، بهدف خضع لمراجعة تقنية الفيديو «الفار» لأربع دقائق قبل اعتماده، وسط ترقب جماهيري زاد من توتر اللحظة وأهميتها.

وخلطت النتيجة خلط أوراق القمة، إذ رفع شباب الأهلي رفع رصيده إلى 42 نقطة واستعاد الصدارة مؤقتًا مع امتلاكه لمباراة مؤجلة مع الوحدة، بانتظار نتيجة العين (41 نقطة) أمام خورفكان، فيما عزز الوصل موقعه في المركز الرابع بعدما بلغ النقطة 30.