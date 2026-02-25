الوحدة يستعيد توازنه بالدوري في 5 دقائق

استعاد الوحدة توازنه في دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما حسم مواجهته أمام ضيفه عجمان بنتيجة 2-0 خلال 5 دقائق فقط وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان ضمن الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وجاء الانتصار ليمحو آثار خسارة الديربي في الجولة الماضية أمام الجزيرة، والتي كانت قد أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة «العنابي» على مواصلة مطاردة المتصدرين، لكن الوحدة قدّم ردًا عمليًا، وأظهر شخصية مختلفة في مباراة اليوم.

ويدين «أصحاب السعادة» بالفضل إلى الثنائي كايو كانيدو وعمر خريبين، اللذين سجلا هدفي اللقاء في الدقيقتين 62 و67، مستثمرين فترة تفوق واضحة في الضغط والتحرك بين الخطوط، ليترجم الفريق أفضليته إلى أهداف أعادت الهدوء إلى المدرجات.

وبهذا الفوز، رفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة محافظًا على المركز الثالث، ومؤكدًا تمسكه بموقعه في دائرة المنافسة، فيما تجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة في المركز السادس، بعد مباراة لم يستثمر فيها فتراته الإيجابية بالشكل المطلوب.