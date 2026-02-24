ختام سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان

شهد الشيخ محمد بن عمار النعيمي سباق الدراجات الهوائية ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، الذي أقيم مساء أمس بمشاركة واسعة من الرجال والنساء والمواطنين والمواطنات وأصحاب الهمم، إلى جانب موظفي الجهات الحكومية، لمسافة 6 كيلومترات.

أقيم السباق في مسار القرم للدراجات وسط أجواء تنافسية مميزة عكست جاهزية المشاركين وروحهم الرياضية العالية، في مشهد جسّد العزيمة والتحدي وروح الإصرار بين مختلف الفئات المشاركة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة أن السباق يأتي في إطار تعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وترسيخ نمط الحياة الصحي في بيئة العملر الحكومية، مشيرةً إلى أن تنوع الفئات المشاركة يعكس توجه الدورة نحو الشمولية وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في أنشطة رياضية تعزز التنافس الإيجابي والتواصل بين الجهات المختلفة.

وفي ختام الفعالية، قام الشيخ محمد بن عمار النعيمي بتكريم الفائزين، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهر به المشاركون، وبالجهود التنظيمية التي أسهمت في نجاح السباق، مؤكداً أهمية مواصلة دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز جودة الحياة وترسخ ثقافة النشاط البدني في المجتمع.