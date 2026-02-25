«العميد».. 6 مباريات في 50 يوماً بلا «نصر»

يعيش النصر إحدى أصعب فتراته في دوري المحترفين هذا الموسم، بعد أن واصل مسلسل إهدار النقاط للمباراة السادسة على التوالي، مكتفياً بالتعادل مع خورفكان بنتيجة 2-2 في الجولة الـ17، في لقاء اتسم بوضوح الأخطاء الدفاعية التي أصبحت السمة الأبرز في أداء الفريق خلال الجولات الماضية.

وبعد آخر انتصار حققه العميد أمام بني ياس في 2 يناير، دخل الفريق دوامة من النتائج السلبية استمرت 50 يوماً، خاض خلالها ست مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز، اكتفى خلالها بـ4 تعادلات أمام الوصل، العين وخورفكان ذهاباً وإياباً، مقابل خسارتين أمام الشارقة وبني ياس، ليجمع 4 نقاط فقط من أصل 18 نقطة ممكنة، وهي حصيلة لا تتناسب مع إمكانات الفريق ولا تطلعات جماهيره.

وعلى الجانب الدفاعي، بدا النصر هشّاً بشكل لافت، إذ استقبل 10 أهداف في المباريات الست، كان من بينها ما لا يقل عن 6 أهداف من أخطاء فردية مباشرة، وهي أرقام تعكس حجم المعاناة في الخط الخلفي.

ورغم التعاقد مع لاعبين جدد في الشتاء، مثل المدافع النرويجي ماريوس، فإن الأخطاء لم تختفِ، بل كانت مؤثرة في مواجهة خورفكان تحديداً، عندما أخطأ ماريوس في تمرير الكرة ليهدي الخصم هدف التقدّم، قبل أن يرتكب الحارس أحمد شامبيه خطأ آخر أسفر عن هدف ثانٍ هزّ استقرار الفريق.

هذه الأخطاء الدفاعية المتكررة حرمت النصر تحقيق نقلة في جدول الترتيب، ليبقى في المركز السابع برصيد 22 نقطة، ويبتعد أكثر عن مربع الكبار، في وقت تبدو فيه المنافسة على المراكز المتقدمة أكثر صعوبة بسبب نزيف النقاط المستمر.

وقال لاعب النصر حسين مهدي لـ«الإمارات اليوم»: «الأخطاء واردة في كرة القدم، لكن ما يحدث أصبح مؤثراً جداً في النتائج، خسرنا نقطتين مهمتين على ملعبنا، وكنا نستحق الفوز لو تعاملنا مع التفاصيل بشكل أفضل».

وأضاف: «يجب أن نراجع حساباتنا بالكامل، خاصة أننا نملك فريقاً قادراً على تقديم مستويات أفضل بكثير، المسؤولية تقع علينا نحن اللاعبين، ومجلس الإدارة لم يقصّر، والدعم متوافر، لكن يجب علينا أن نكون أكثر مسؤولية».

وتابع مهدي: «هناك أيضاً مشكلة في استغلال الفرص، نصل للمرمى ونخلق محاولات، لكن يجب أن نكون أكثر شراسة، وأن نسجل من أنصاف الفرص. كذلك، يجب أن نتحسن دفاعياً، ونلعب بعقلية الفوز حتى الدقيقة الأخيرة».

وختم قائلاً: «لدينا مباراة صعبة أمام دبا الجمعة المقبل، ويجب أن نعتبرها نقطة انطلاق جديدة، سنقاتل للفوز والعودة إلى الطريق الصحيح، لأن طموح النصر دائماً أن يكون بين الكبار».