ديربي دبي الـ 34 .. بروفة آسيوية للوصل وشباب الأهلي

يبلغ التنافس ذروته عندما يستقبل الوصل جاره شباب الأهلي في الساعة 9:30 مساءً اليوم على استاد زعبيل، ضمن الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم، في الديربي رقم 34 بين الفريقين، والذي يشكّل بروفة قوية قبل الاستحقاقات الآسيوية المرتقبة الأسبوع المقبل، كما يبرز الحوار البرتغالي الخالص بين المدربين روي فيتوريا وباولو سوزا.

ويدخل الفريقان المواجهة بشعار الفوز فقط، لما تمثله من دفعة معنوية كبيرة قبل المشوار القاري؛ إذ يستقبل الوصل فريق النصر السعودي بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، في حين يواجه شباب الأهلي فريق تراكتور سازي الإيراني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الوحدة، ويُعد الفوز فرصة مهمة للإبقاء على حظوظه في سباق المنافسة، خصوصاً أنه يملك مواجهة مرتقبة أمام العين المتصدر. وكان «الإمبراطور» قد حقق فوزاً صعباً في الجولة الماضية على البطائح، وسيخوض لقاء اليوم بعد أربعة أيام فقط، عقب مباراة استنزف خلالها الكثير من الجهد وأكملها بعشرة لاعبين بعد طرد قائده علي صالح، الذي سيغيب عن الديربي.

وأكد مدرب الوصل، روي فيتوريا، أن فريقه سيخوض المباراة بمسؤولية كبيرة وطموح عالٍ رغم ضيق الوقت بين المواجهتين، مشيراً في المؤتمر الصحافي إلى أن فترة الاستشفاء كانت قصيرة.

في المقابل، يحتل شباب الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة، خلف العين بفارق المواجهات المباشرة، مع مباراة مؤجلة أمام الوحدة.

ويدرك لاعبوه أن الفوز في الديربي يتجاوز حسابات النقاط الثلاث، كونه يعزز الهيمنة في المواجهات المباشرة ويمنح دفعة قوية قبل التحدي الآسيوي.

وقبل لقاء اليوم، التقى الفريقان 33 مرة في دوري المحترفين؛ فاز شباب الأهلي في 14 مباراة مقابل 11 للوصل، وتعادلا في 8 مواجهات. وسجل «فرسان دبي» 56 هدفاً، مقابل 44 هدفاً لـ«الإمبراطور».

الوحدة - عجمان

يسعى الوحدة إلى التعافي من آثار خسارة «ديربي أبوظبي» أمام الجزيرة، عندما يستقبل ضيفه عجمان في الساعة 9:30 مساءً في لقاء يمثل بروفة قبل مواجهة الاتحاد السعودي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 30 نقطة، وأي تعثر جديد قد يضعف آماله في سباق اللقب، ما يفرض عليه خوض المباراة بشعار الفوز.

وعلى الجانب الآخر، يعيش عجمان، صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة، حالة من الاستقرار الفني بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، وفي حال فوزه اليوم سيحقق سابقة تاريخية بحصد أربعة انتصارات متتالية للمرة الأولى في مشواره بدوري المحترفين.