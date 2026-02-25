فينيسيوس: الفوز في «الديربي» يحفز الجزيرة للمرحلة الأصعب

أكّد لاعب الجزيرة فينيسيوس ميلو أن فوز فريقه على الوحدة، منحه دفعة معنوية قوية في المباريات المقبلة، مشدداً على أن الانتصار في «الديربي»، سيُحفّز الفريق في المرحلة الأصعب من الموسم التي ستشهد مواجهات قوية حتى ختام الدوري والمسابقات المحلية.

وقال فينيسيوس لـ«الإمارات اليوم»، إن فوز الجزيرة على الوحدة يوم الجمعة الماضي بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ17 في عقر داره باستاد آل نهيان يُعدّ نتيجة جيدة جداً، مبيناً أن الجزيرة كسر «عقدة» عدم الفوز على منافسه منذ 2020 في الدوري على ملعبه.

وأضاف: «مباريات الفريقين لها طابع خاص بعيداً عن موقفهما في لائحة ترتيب الدوري، إذ إن (الديربي) يحظى باهتمام جماهيري كبير، لذلك كان لدينا إصرار على تحقيق الفوز، وأرى أننا قدمنا مباراة قوية، ونستحق الانتصار».

وتابع: «دخلنا اللقاء بتركيز عالٍ ورغبة واضحة في فرض أسلوبنا منذ البداية، وكنا ندرك أن التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، حيث حرصنا على إغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب المنافس، وفي الوقت ذاته حاولنا استغلال المساحات التي تتاح لنا بسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما منحنا أفضلية واضحة في فترات عديدة من المباراة».

وأردف: «الروح الجماعية كانت السلاح الأهم بالنسبة لنا، فكل لاعب أدى الدور المطلوب منه داخل المنظومة، ولم يكن هناك أي تهاون في الواجبات الدفاعية أو الالتزام بالتعليمات. هذا النوع من المباريات يحتاج إلى تركيز ذهني كبير، لأن أجواء الديربي دائماً تكون مختلفة، وتحمل الكثير من الضغوط، لكننا تعاملنا معها بهدوء وثقة».

وواصل: «كسر عقدة عدم الفوز هنا منذ سنوات يعكس تطور الفريق ونضجه، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. لم يكن الأمر سهلاً، لأن اللعب على ملعب المنافس وأمام جماهيره يتطلب شخصية قوية، وأعتقد أن الجزيرة أظهر هذه الشخصية بوضوح، سواء في طريقة بناء الهجمات أو في التعامل مع لحظات الضغط».

وتابع: «كنا نعلم أن الانتصار لن يكون مهماً فقط من ناحية النقاط، بل أيضاً من الجانب المعنوي، لأن الفوز في الديربي، يمنح دفعة كبيرة داخل غرفة الملابس، ويُعزّز الثقة بين اللاعبين. هذا الشعور ينعكس إيجاباً على التحضيرات للمباريات التالية، ويجعل الجميع أكثر حماساً لمواصلة العمل بالروح ذاتها».

وأضاف: «الجهاز الفني لعب دوراً مهماً في تهيئة الفريق نفسياً وبدنياً، إذ تم التركيز على ضرورة التحلي بالصبر وعدم الاستعجال، مع الاستفادة من الفرص التي تتاح لنا بأكبر قدر من الفاعلية. أعتقد أننا طبقنا الخطة بالشكل المطلوب، ونجحنا في ترجمة تفوقنا إلى نتيجة مستحقة».

وأشار إلى أن «الدعم الجماهيري كان حاضراً ومؤثراً، سواء من الجماهير التي ساندتنا أو الأجواء العامة للمباراة، لأن هذه المواجهات تعطي اللاعبين دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم. نحن ندرك قيمة هذا الانتصار بالنسبة للجماهير، لذلك كان من المهم أن نخرج بنتيجة تليق باسم النادي».

وأضاف: «الموسم لايزال طويلاً، ولا يمكننا الاكتفاء بما تحقق في هذه المباراة، علينا أن نواصل العمل بنفس الجدية والتركيز، وأن نتعامل مع كل مواجهة على أنها نهائي مستقل، إذ إن طموحنا واضح في المنافسة بقوة على لقب كأس رئيس الدولة، وسنسعى إلى الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة».

وختم قائلاً: «سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة في كل مباراة نخوضها، لأننا نمثل نادياً كبيراً له تاريخه وطموحاته. هذا الفوز خطوة مهمة، لكنه مجرد بداية لمرحلة تتطلب منا المزيد من الالتزام والتضحيات، وأعد جماهيرنا بأن نبذل أقصى ما لدينا لإسعادهم، وتحقيق النتائج التي تليق بفخر أبوظبي».