الشمسي: تسجيل اللاعبين في «المعاشات» واجه صعوبات سابقاً.. والوضع الحالي أكثر مرونة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، محمود حسن الشمسي، أهمية تسجيل لاعبي كرة القدم في نظام التأمينات والمعاشات، مشدداً على أن تأمين مستقبل اللاعبين لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل التحديات الحالية التي تواجه الرياضيين بعد نهاية مشوارهم الكروي.

وقال محمود الشمسي لـ«الإمارات اليوم»: «إن فكرة تسجيل اللاعبين في التأمينات طُرحت منذ فترة طويلة، وتهدف إلى ضمان حياة مستقرة للاعبي كرة القدم بشكل خاص، والرياضيين بشكل عام».

وأضاف أن «الموضوع لم يُنفذ فعلياً في نادي الإمارات (الذي يلعب حالياً في دوري الدرجة الأولى)، حتى خلال فترة مشاركة الفريق في دوري المحترفين، وأن الفكرة بقيت مطروحة دون تطبيق عملي، على الرغم من أهميتها الكبيرة، خصوصاً في ظل التغيرات التي شهدها سوق العمل والدعم المؤسسي للاعبين».

وكانت «الإمارات اليوم» قد نشرت تحقيقاً ناقشت فيه، من الناحية القانونية، أحقية الرياضيين في الحصول على المعاش التقاعدي بنص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة، ولائحته التنفيذية.

وأشار الشمسي إلى أن الجهات في السابق كانت تتعاون في تفريغ اللاعبين للعمل مع الأندية، إلا أن الوضع تغير حالياً، وأصبح العديد من الجهات يرفض تفريغ موظفيه للعب مع الأندية، ما يشكل عبئاً إضافياً على إدارات الأندية في توفير اللاعبين للتدريبات والمباريات، خصوصاً خلال الفترات المزدحمة بالمنافسات.

وتابع: «الموضوع مهم جداً لتأمين حياة اللاعبين بعد الاعتزال، فهناك عدد من لاعبي كرة القدم أنهوا مسيرتهم ولم يجدوا مصدر دخل يعتمدون عليه. التأمينات ستمنحهم استقراراً وتُخفّف من الضغوط المستقبلية». وبيّـن الشمسي أن تطبيق الفكرة سابقاً كان قد واجه صعوبات، نظراً إلى وجود 26 لاعباً مواطناً، وأربعة لاعبين أجانب في كل فريق، إلا أن الوضع الحالي أصبح أكثر مرونة، مع تنوع القوائم بين مواطنين ومقيمين ومواليد الدولة والأجانب، حيث لا يتجاوز عدد اللاعبين المواطنين في بعض الفرق 10 إلى 12 لاعباً، ما يجعل تطبيق النظام أكثر سهولة من الناحية التنظيمية.

كما دعا محمود الشمسي إلى وضع سقف واضح للتسجيل والرواتب ضمن آلية عادلة، موضحاً أنه في حال كان راتب اللاعب 100 ألف درهم، يمكن احتساب نسبة محددة للتسجيل، مع ضرورة وجود آلية تنفيذ مرنة لا تُثقل كاهل الأندية أو اللاعبين، حتى لا يتحول ارتفاع المبالغ إلى عائق أمام التطبيق. واختتم الشمسي حديثه بتأكيد أن حماية مستقبل اللاعبين مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً بين الأندية والجهات المعنية، لضمان بيئة احترافية متكاملة تمتد آثارها إلى ما بعد الملاعب.