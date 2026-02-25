ندية وإثارة في كأس منصور بن زايد

شهد الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، ختام الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الرابعة ضمن منافسات النسخة الـ13 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، التي أقيمت، مساء أول من أمس، على ملاعب فندق «قصر الإمارات ماندارين أورينتال». واتسمت لقاءات المجموعة بالندية والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، حيث انتهت المواجهتان بالتعادل، ما أبقى صراع التأهل مفتوحاً بين جميع الفرق.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، تجسيداً لرؤية سموه في دعم الحركة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور الفعاليات الرمضانية في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة، وتوطيد روابط التلاحم المجتمعي.

كما افتتح الشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، منافسات «كأس البلاي ستيشن» المصاحبة للبطولة، في خطوة تعكس التوسع في نطاق الفعاليات واستقطاب فئة الناشئين، بما يعزز التكامل بين الرياضة الميدانية والرياضات الإلكترونية، تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة».

وفي المباراة الأولى، فرض التعادل السلبي (0-0) نفسه على مواجهة «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب شؤون المواطنين والمجتمع»، في لقاء غلب عليه الحذر التكتيكي وتبادل المحاولات على مدار الشوطين. وفي المباراة الثانية، حسم التعادل الإيجابي (1-1) المواجهة المثيرة بين «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».