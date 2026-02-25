«رياضة قبل الإفطار» ينطلق في الشارقة

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن انطلاق النسخة الجديدة من برنامجه الرمضاني «رياضة قبل الإفطار» التي تستمر حتى 16 مارس المقبل، في مواقع عدة بالإمارة.

وتم تحديد مواقع استقبال المشاركين من الرجال في مسرح المجاز وحدائق القرائن 5 والعزرة والرفاع وكشيشة والحديقة الشريطية ونادي الضباط ومتنزه السيوح للعائلات وكورنيش الحيرة ومتنزه الشارقة الوطني - الحديقة الجديدة وحديقة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أما بالنسبة للسيدات فيتم استقبالهن في حديقة الحزام الأخضر وحديقة شغرافة وحديقة الحومة ومتنزه السيوح، بجانب الأندية الرياضية والتخصصية المختلفة بالإمارة.

كما سينظم المجلس مسابقة رياضية لتشجيع المشاركين على فقدان الوزن. وأكد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي محمد عبيد الحصان، أهمية البرنامج الرمضاني السنوي الذي أصبح عادة وثقافة بالنسبة لقطاع كبير من سكان الإمارة.