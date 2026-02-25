الوهيبي: نتوقع مشاركة 2000 رياضي في بطولة دبي الدولية للألعاب المائية

أكد رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية 2026 يتوقع أن تشهد أكبر مشاركة في تاريخها، موضحاً أن الإقبال الواسع من الدول والفرق يعكس المكانة الرائدة التي أصبحت تحتلها البطولة على مستوى المنطقة والعالم.

وتقام بطولة دبي الدولية خلال الفترة من 27 مارس إلى 6 أبريل 2026 في مجمع حمدان الرياضي، وتحظى باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للرياضات المائية، ما يجعل نتائجها معترفاً بها ضمن التصنيف الدولي، كما تُعد إحدى محطات التأهيل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026.

وقال عبدالله الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «نتوقع مشاركة تتجاوز 2000 رياضي من أكثر من 40 دولة في نسخة هذا العام، وهو رقم يعكس الثقة الدولية الكبيرة بإمكانات دبي التنظيمية، كما تعد البطولة، منصة عالمية لتطوير المواهب وصناعة الأبطال، ونهدف لتقديم نسخة استثنائية تليق باسم الإمارات».

وتنظم البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ومجمع حمدان الرياضي.

وتابع الوهيبي: «تتضمن نسخة هذا العام سباقات فردية وجماعية بمختلف الفئات، إلى جانب برامج فنية وتحكيمية وفق أعلى المستويات العالمية، ما يضمن تقديم تجربة منافسة قوية تعكس مكانة دبي على الساحة الرياضية الدولية، وتترقب البطولة مشاركة بارزة من المنتخبات العربية والآسيوية والأوروبية، لتواصل دبي تعزيز موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية للبطولات المائية في عام 2026».

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق برنامج الأرقام القياسية لأول مرة، لاعتماد أرقام رسمية في سباقات 50 متر و100متر في السباحة الحرة والظهر والصدر والفراشة، مع تقديم شهادات رسمية وجوائز تحفيزية لمن ينجح في تحطيم الأرقام.