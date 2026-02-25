رقم تاريخي يلوح للحارس المقبالي في ديربي دبي

يقف حارس مرمى شباب الأهلي، الدولي حمد المقبالي، على أعتاب إنجاز تاريخي عندما يواجه «فرسان دبي» نظيره الوصل مساء اليوم في ديربي دبي، وسط اختبار حقيقي أمام الترسانات الهجومية لـ«الإمبراطور».

ويحتاج المقبالي إلى الحفاظ على نظافة شباكه في هذه المواجهة لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الحارس السابق ماجد ناصر، بعدما نجح حتى الآن في الخروج بشباك نظيفة في 12 مباراة منذ انطلاق الموسم، ليصبح على بُعد خطوة واحدة من إنجاز لم يتحقق منذ سنوات.

وكان ماجد ناصر قد دوّن اسمه في سجلات الدوري خلال موسم 2016-2017، عندما حافظ على نظافة شباك «فرسان دبي» في 13 مباراة، وهو الرقم الأعلى في موسم واحد بتاريخ النادي، ولم يُكسر رغم تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري مرتين لاحقاً. ومنذ بداية الموسم الحالي خاض شباب الأهلي 16 مباراة، وخرج الحارس الدولي بشباك نظيفة أمام الظفرة ذهاباً وإياباً، والوحدة، وبني ياس، والنصر، وكلباء، والشارقة، وخورفكان، والجزيرة، والبطائح، ودبا، وعجمان.

ويعكس سجل المقبالي هذا الموسم حالة الاستقرار الدفاعي التي يعيشها الفريق، وإذا نجح في اجتياز اختبار الديربي الصعب، فسيكتب لنفسه فصلاً جديداً في تاريخ حراسة المرمى بالنادي بمعادلة رقم ماجد ناصر، علماً بأن الفرصة لا تزال أمامه في كسر الرقم التاريخي مع تبقي 9 مباريات للفريق حتى نهاية الموسم.

