النصر يسيطر على الريشة الطائرة في «ند الشبا»

شهدت منافسات الريشة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، مشاركة قياسية بلغت 225 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.

ويقام الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وفرض لاعبو نادي النصر حضورهم في فئات المواطنين، إذ أحرزت حياة خليفة عبدالرحمن لقب فردي البنات تحت 15 سنة، فيما فاز محمد علي العلي بلقب فردي الأولاد للفئة ذاتها. وفي فئات الكبار، توج مايد طارق عبيد الله بلقب فردي الرجال، وغدير علي الطاهري بلقب فردي السيدات، كما أحرز الثنائي سلطان أحمد الحامد ومايد طارق عبيد الله ذهبية زوجي الرجال، ونالت سميرة عيسى البلوشي وفرح إبراهيم الحجي ذهبية زوجي السيدات.

وفي الفئات المفتوحة والدولية، توج أبهيناف ثاكور بلقب فردي الرجال، ونوراني راتو أزهارا بلقب فردي السيدات، فيما أحرز الثنائي أندي حمزة مروان ونوراني راتو أزهارا لقب الزوجي المختلط لمصلحة نادي أبوظبي للريشة. كما شهدت البطولة تنظيم منافسات الأولمبياد الخاص (الفئة الموحدة)، والتي فاز بلقبها الثنائي آسيا جابيجو وشان تانو سوميش.

وتوج الفائزين في مختلف الفئات، بما في ذلك فئة الأولمبياد الخاص، كل من رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نورة الجسمي، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية عادل البناي، والمدير الإقليمي لبوكاري سوت محمود بسيوني.

على جانب آخر، انطلقت في مجمع ند الشبا الرياضي منافسات بطولة المنتخبات للبادل، واستهل المنتخب الإماراتي مشواره في البطولة بفوز عريض على نظيره اللبناني بثلاثة أشواط دون مقابل، في افتتاح منافسات البطولة التي تشهد مشاركة ثمانية منتخبات، هي الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر والمغرب ومصر وإيران.

وفرض الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله أفضليتهما في المواجهة الأولى بفوزهما على مارك بستاني ورالف توماس بنتيجة (6-1، 6-1)، قبل أن يكرر الثنائي فرانسيسكو غورادو وماجد الجناحي النتيجة ذاتها أمام أليكس بستاني وجاد صليبي، ثم اختتم المنتخب الإماراتي المواجهات بفوز إنيغوغوفري وسالم الهولي على تميم هلاك وفريدي ستيفان بنتيجة (6-2، 7-6).

وفي البطولة ذاتها حسم المنتخب المغربي مواجهته أمام نظيره الإيراني بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة، وفاز المنتخب المصري على نظيره البحريني بنتيجة (2-1)، وانتزع المنتخب الكويتي فوزاً صعباً من نظيره السعودي بنتيجة (2-1).