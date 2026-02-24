«الانضباط» تعاقب لاعباً لإتلافه ممتلكات بنادي الوصل

اتخذت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعها الأخير، عددًا من العقوبات الانضباطية بحق لاعبين وأندية، على خلفية مخالفات شهدتها مباريات مختلفة ضمن المسابقات المحلية.

وقررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى لاعب نادي البطائح ألفارو دي أوليفيرا، وتغريمه 10 آلاف درهم، إضافة إلى تحمّله تكاليف الإصلاح، وذلك لإتلافه ممتلكات في النادي المستضيف خلال مباراة فريقه أمام نادي الوصل على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الـ17 من دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الوصل بهدف دون رد.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي دبا الحصن حسن عبدالرحمن مباراتين، وتغريمه 7500 درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 16، إلى جانب إيقاف زميله محمد الصريدي مباراتين وتغريمه 7500 درهم للمخالفة ذاتها.

وفي السياق نفسه، عاقبت اللجنة لاعب نادي شباب الأهلي حسين علي كوزاد بالإيقاف مباراتين وتغريمه 7500 درهم، للتلفظ على حكم المباراة في مسابقة كأس الإمارات تحت 19 سنة.

وعلى صعيد الأندية، وجهت اللجنة عقوبة لفت النظر إلى نادي العين ونادي كلباء، بسبب تلفظ جماهيرهما على حكم المباراة ضمن مسابقة كأس الإمارات تحت 21 سنة و19 على التوالي، كما غرّمت نادي عجمان 15 ألف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في مباراة واحدة في دوري المحترفين تحت 23 سنة .

واعتبرت اللجنة فريق العين (ب) خاسرًا مباراته أمام نادي الرمس بنتيجة 3-0، لمخالفته لائحة استبدال اللاعبين في كأس الإمارت تحت 19 سنة.

وفي قرارات أخرى، أوقفت اللجنة لاعب فريق الصقور العربية إدوارد نديكي أربع مباريات وغرّمته 4000 درهم، للاعتداء على لاعب منافس من دون كرة في دوري الدرجة الثانية، كما أوقفت زميله جونجو شيلفي ست مباريات وغرّمته 6000 درهم، بسبب البصق على حكم المباراة. وقررت كذلك إيقاف مساعد المدرب هاري جورج أجومبار مباراتين ومنعه من مرافقة فريقه، مع تغريمه 2000 درهم، للتلفظ على حكم المباراة.