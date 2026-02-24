عمر آل علي يشارك في دورة الحكام المرشحين لمونديال 2026

قال اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، إن الحكم الدولي عمر آل علي يشارك في دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحكام النخبة المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026، علما أن الدورة انطلقت في الدوحة أمس الإثنين وتستمر حتى 27 الجاري.

ويتطلع الحكام المرشحين في هذه الدورة في أن يكونونا ضمن القائمة النهائية للحكام الذين سيديرون مباريات أكبر حدث كروي في العالم.

يذكر أن الدورة تشهد مشاركة 21 حكما بواقع 10 حكام من قارة آسيا و10 من إفريقيا بجانب حكم واحد من أوقيانوسيا.