وداع مشرّف لممثلي العرب في "تنس دبي".. ومواجهات ساخنة في ختام الدور الأول

ودّع ممثلا التنس العربي في بطولة "سوق دبي الحرة" للاعبين المحترفين منافسات البطولة من دورها الأول، الإثنين، بعد أداء مشرّف لكل من التونسي معز الشرقي واللبناني بنجامين حسان.

وجاء خروج الشرقي، المصنّف 141 عالميًا، بعد خسارته بأشواط كسر التعادل أمام الفرنسي جيوفاني بيريكار، المصنّف 58 عالميًا، بمجموعتين لمجموعة واحدة (6-7 و7-6 و6-7)، في مباراة جمعتهما في افتتاح البطولة المقامة في نسختها الـ34 بمنطقة القرهود في دبي، والتي تمتد حتى 28 فبراير الجاري، والمصنّفة ضمن فئة 500 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 3.33 مليون دولار.

بدوره، ودّع اللبناني حسان، المصنّف 286 عالميًا، البطولة بخسارته أمام بطل "تنس دبي" لعام 2016 السويسري ستان فافرينكا، المصنّف 99 عالميًا، بواقع مجموعتين دون رد (5-7 و3-6)، في مباراة امتدت لساعة و15 دقيقة.

كما شهد اليوم الافتتاحي عبورًا آمنًا للمصنّف الأول في البطولة والثامن عالميا الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، بفوزه على الصيني بمجموعتين دون رد (6-3 و7-6)، في ساعة و50 دقيقة، قبل أن يُسدل الستار بانتصار المصنّف الرابع في البطولة والـ15 عالميًا البريطاني جاك درايبر على الفرنسي كونتان هاليس، المصنّف 68 عالميًا، بواقع (7-6 و6-3).

وقدّم الشرقي أداءً قويًا اتسم بالندية، فخسر المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل (6-7)، قبل أن يتمكن من رد اعتباره بالفوز بالمجموعة الثانية بالشوط الفاصل (7-6)، ليذهب بالمباراة إلى مجموعة ثالثة فاصلة حسمها بيريكار بشوط كسر التعادل (7-6)، في مباراة امتدت لساعتين و36 دقيقة.

وأعرب معز عن سعادته بالمشاركة في دبي للمرة الأولى، وقال لـ"الإمارات اليوم": "بطولة دبي من أفضل البطولات في العالم من حيث التنظيم وقوة اللاعبين المشاركين فيها، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الذي منحني الشعور بأني ألعب في تونس".

وأضاف: "قدمت كل ما لدي بنسبة 100%، وجيوفاني لاعب صلب، ومبارياته تُحسم بتفاصيل صغيرة، والمباراة حُسمت من خلال تلك التفاصيل، خاصة في أشواط كسر التعادل".

مباريات الثلاثاء (ختام الدور الأول)

الساعة 14:00

الروسي دانييل ميدفيديف × الصيني جونتشنغ شانغ (الملعب الرئيسي)

الإسباني بابلو كارينيو بوستا × الكندي دينيس شابوفالوف (الملعب الفرعي 1)

البلجيكي زيزو بيرغز × الأميركي جيسون بروكسبي (الملعب الفرعي 2)

الساعة 16:00

الألماني يان-لينارد شتروف × الكازاخستاني ألكسندر بوبليك (الملعب الرئيسي)

الكازاخستاني ألكسندر شيفتشينكو × الروسي كارين خاشانوف (الملعب الفرعي 1)

المجري فابيان ماروزان × الفرنسي أرثر ريندركنيش (الملعب الفرعي 2)

الساعة 18:00

الفرنسي أرثر فيلس × التشيكي ييري ليهيتشكا (الملعب الفرعي 1)

الفنلندي أوتو فيرتانين × الهولندي تالون خريكسبور (الملعب الفرعي 2)

الساعة 19:00

الفرنسي أوغو هومبيرت × اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (الملعب الرئيسي)

الساعة 20:00

التشيكي ياكوب منشيك × البولندي هوبرت هوركاتش (الملعب الفرعي 1)

الأسترالي أليكسي بوبيرين × البولندي كامل ماجشاك (الملعب الفرعي 2)

الساعة 21:00

الروسي أندريه روبليف × الفرنسي فالنتان رواييه (الملعب الرئيسي)