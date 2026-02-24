مدرب شباب الأهلي قبل مواجهة الوصل: القمم لا تُحسم بالقوة فقط بل بـ"التفاصيل الصغيرة"

شدّد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي على أهمية المواجهة المرتقبة أمام فريق الوصل مساء الأربعاء على استاد زعبيل، ضمن قمة الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مهم وتتطلب أعلى درجات التركيز والالتزام التكتيكي.

وقال سوزا خلال المؤتمر الصحفي التقديمي إن مباريات القمم لا تُحسم بالقوة فقط، بل بـ”التفاصيل الصغيرة”، مشيراً إلى أن الوصل يدخل اللقاء بجهاز فني جديد وأفكار مختلفة، ما يفرض على لاعبيه قراءة مجريات المباراة بدقة وحسن التعامل مع ظروفها. وأضاف: “نعرف قوة الوصل، لكن تركيزنا منصبّ على تقديم أفضل نسخة من فريقنا. لدينا الإمكانيات والروح، وندخل المباراة بهدف واحد فقط وهو الفوز”.

وأوضح المدرب البرتغالي أن فريقه يعمل بقوة على الجانب الذهني إلى جانب الجوانب الفنية، مؤكداً أن القدرة على التعامل مع الضغط واستثمار الفرص ستلعب دوراً حاسماً في نتيجة المواجهة. وقال: “نمتلك مجموعة من اللاعبين الذين يملكون الحافز لتقديم الأفضل، وأنا أثق بقدرتهم على إظهار شخصية الفريق داخل الملعب”.

ووجّه سوزا رسالة خاصة للجماهير، مؤكداً أن حضورهم يمثل عاملاً حاسماً في مثل هذه المباريات. وقال: “دعم الجمهور يمنح اللاعبين قوة إضافية. نحتاجهم معنا في استاد زعبيل، فهم جزء من روح الفريق، وسنسعى لإسعادهم وتحقيق نتيجة إيجابية تليق بتطلعاتهم”.