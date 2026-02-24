النقبي: «نقطة» من ملعب النصر «مكسب»

أكد مهاجم خورفكان، عبدالله النقبي، أن فريقه قدّم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، بعد التعادل مع النصر على استاد آل مكتوم، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة القدم، مشيراً إلى أن الخروج بنقطة من خارج الملعب يُعد نتيجة إيجابية أمام منافس قوي.

وقال النقبي في تصريحاته عقب المباراة: «ظهرنا بمستوى جيد وقدمنا مباراة كبيرة، سواء في الهجوم أو الدفاع.. نقطة من ملعب النصر تعتبر مكسباً لنا، خصوصاً أن المواجهة كانت صعبة وذات نسق عالٍ».

وأضاف: «أشكر زملائي اللاعبين على المجهود الكبير، والجميع قاتل من أجل الفريق، والروح كانت واضحة داخل الملعب، هذه النقطة مهمة جداً لنا في سلم الترتيب».

وأكد النقبي أن التركيز الآن موجّه للمباراة المقبلة أمام العين، مضيفاً: «لدينا مواجهة أصعب أمام العين في الجولة المقبلة، يجب أن ننسى مباراة النصر بسرعة ونبدأ الإعداد لما هو قادم. الأداء كان جيداً، لكن يجب أن نستمر في العمل حتى نحقق الانتصارات».

وختم لاعب خورفكان تصريحاته، قائلاً: «نتمنّى أن نعوض في الجولات المقبلة، ونستطيع الفوز إذا حافظنا على الروح نفسها والقتال نفسه داخل الملعب».