خيمينيز: مواجهة الوصل وشباب الأهلي.. «كلاسيكو صعب»

وصف لاعب الوصل، نيكولاس خيمينيز، مباراة فريقه المقبلة أمام شباب الأهلي في الجولة 18 من دوري المحترفين على استاد زعبيل، بأنها «كلاسيكو صعب» يُمثل «منعطفاً حقيقياً» في مسيرة الفريق هذا الموسم، مشدداً على أن الفوز سيكون خطوة أساسية نحو تحقيق هدف الفريق بالوجود ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري.

وقال خيمينيز لـ«الإمارات اليوم» بعد فوز الوصل الصعب على البطائح بهدف دون مقابل في الجولة 17: «كانت المباراة الأصعب والأكثر حساسية في الفترة الأخيرة بسبب ظروفها الفنية وطرد أحد لاعبي الوصل، قبل أن ننجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية».

وأضاف: «كان ضرورياً أن نفوز على البطائح قبل قمة شباب الأهلي، فهذا النوع من الانتصارات يعيد الثقة ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، إذا نجحنا في الفوز غداً، سنقترب كثيراً من هدفنا بأن نكون بين أول ثلاثة فرق».

ولفت إلى أن «مباراة شباب الأهلي لا تشبه أي مباراة أخرى، سنواجه فريقاً يمتلك جودة عالية وخبرة في التعامل مع المواجهات الكبرى، لذلك يجب أن ندخلها بتركيز كبير وعدم تكرار أخطاء المباراة الماضية».

وتحدث خيمينيز عن الغيابات وتأثيرها، قائلاً: «نفتقد لاعبين مؤثرين جداً ونتمنّى أن تكون إصاباتهم بسيطة، في هذه المرحلة، أي غياب يؤثر، خصوصاً مع ضغط المباريات وتعدد البطولات، لكن المجموعة الحالية تُظهر التزاماً كبيراً».

كما أشاد خيمينيز بدور المدرب الجديد، قائلاً: «رغم أنه يعمل معنا منذ 10 أيام فقط، لكنه أخذ الفريق خطوة إلى الأمام. منح الثقة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيراً، وأعاد الحيوية للمجموعة. نحن نتطوّر يومياً، ولكن مازال أمامنا الكثير من العمل».

وختم اللاعب تصريحاته، قائلاً: «كل مباراة، الآن، أصبحت مواجهة نهائية بالنسبة لنا، إذا أردنا الوصول إلى المراكز الثلاثة الأولى، فعلينا أن نقاتل في كل دقيقة، خصوصاً أمام منافس مباشر مثل شباب الأهلي».

نيكولاس خيمينيز:

