«فيرملت» بطل «الدراجات الهوائية» في ند الشبا

حسم الهولندي كوين فيرملت لقب سباق الدراجات الهوائية لفئة الرجال المفتوحة، أول من أمس، ضمن النسخة الـ13 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتمكن الدراج الهولندي من قطع مسافة السباق بزمن (1:29:05) ساعة، متقدماً بفارق أجزاء من الثانية على الإماراتي أحمد المنصوري الذي حل ثانياً بالتوقيت ذاته، في حين جاء الروسي كيريل ميلر في المركز الثالث بالزمن نفسه.

وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين، فرضت الجزائر هيمنتها عبر عبدالقادر رحماني الذي انتزع المركز الأول بزمن 1:29:08 ساعة، متقدماً على مواطنه نورالدين حوشين (1:29:10)، في حين حل الإماراتي نادر بن هندي ثالثاً بزمن 1:29:16 ساعة.

وأحرز الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي المركز الأول في بطولة الفرق بعدما سجل فريقها زمناً إجمالياً قدره 4:27:17 ساعات، متقدماً بفارق ثانيتين فقط عن فريق وايت ستار صاحب المركز الثاني بزمن 4:27:19 ساعات، وجاء نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً بزمن 4:27:20 ساعات.

وفي منافسات أصحاب الهمم ضمن سباق الدراجات، شهدت فئة دراجات الطريق أرقاماً مميزة، إذ أحرز عبدالله سالم البلوشي المركز الأول بزمن 28:26 دقيقة، متقدماً بفارق ضئيل على ذياب المهيري الذي حل ثانياً بالتوقيت ذاته، في حين جاء أحمد البدواوي ثالثاً بزمن 28:31 دقيقة.

وانتزع حسين مراد المازم المركز الأول لقب فئة دراجات اليد بعدما سجل زمناً قدره 32:33 دقيقة، وجاء العُماني سامي السليمي في المركز الثاني بزمن 32:37 دقيقة، في حين حل أحمد محمد النعيمي ثالثاً بزمن 32:40 دقيقة.

منافسات البادل

وتتجه أنظار الليلة لمتابعة بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل التي تضم ثمانية منتخبات هي: الإمارات، والسعودية، والكويت، والمغرب، ومصر، والبحرين، وإيران، ولبنان، حيث تشهد منافسات اليوم «ديربي» خليجياً مرتقباً يجمع منتخبَي الإمارات والبحرين.