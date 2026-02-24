سباق الصدارة يشتعل بين «مدارس الإمارات الوطنية» و«الخدمات المساندة»

أسفرت لقاءات المجموعة الثالثة ضمن منافسات النسخة الـ13 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026»، التي أقيمت، مساء أول من أمس، عن انتصارين مهمين أشعلا سباق الصدارة منذ الجولة الأولى بين فريقَي مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الخدمات المساندة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، تجسيداً لرؤية سموه في دعم الحركة الرياضية والشبابية، وتعزيز دور المنافسات الرمضانية في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة، وتوطيد روابط التلاحم المجتمعي.

في المباراة الأولى، افتتح فريق مدارس الإمارات الوطنية مشواره بفوز مستحق على مكتب التنسيق المجتمعي بنتيجة (2-0)، وسجل أحمد علاء الدين الهدف الأول في الشوط الأول، قبل أن يعزز أحمد سمير النتيجة في الشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، ورغم الخسارة قدم مكتب التنسيق المجتمعي أداءً تنافسياً، إلا أن الفعالية الهجومية حسمت المواجهة لمصلحة المدارس، ونال اللاعب سعد سامي صالح جائزة رجل المباراة.

وفي المباراة الثانية، حسم قطاع الخدمات المساندة مواجهة مثيرة أمام قطاع الشؤون المالية والمشتريات بنتيجة (3-2)، وبادر أبوبكر مسعود بالتسجيل للخدمات المساندة، قبل أن يعزز فريقه التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، عاد قطاع الشؤون المالية والمشتريات بقوة وأدرك التعادل بهدفين متتاليين، غير أن الخدمات المساندة خطف هدف الفوز قبل صافرة النهاية بدقيقة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة، ونال اللاعب لامار أونيل جائزة رجل المباراة.

وبهذه النتائج يتصدر مدارس الإمارات الوطنية ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، يليه قطاع الخدمات المساندة بفارق الأهداف، في حين يأتي قطاع الشؤون المالية والمشتريات ومكتب التنسيق المجتمعي في المركزين الثالث والرابع من دون نقاط.