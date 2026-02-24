شباب الأهلي «تاريخي».. والعين «لا يخسر»

شهدت الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة القدم تحولات لافتة أعادت رسم ملامح الصراع في القمة والوسط، وكسرت أرقاماً تاريخية.

وواصل شباب الأهلي والعين تألقهما بتحقيق انتصارات مهمة على حساب الظفرة 5-0 وبني ياس 3-2 على التوالي، ليؤكدا أنهما الأبرز في صراع اللقب هذا الموسم، مسجلَين أرقاماً قياسية مذهلة تحققت للمرة الأولى في تاريخ الدوري.

وشهد «ديربي أبوظبي» هزّة كبيرة، إذ خسر الوحدة أمام الجزيرة 1-2، ما أعاد «فخر أبوظبي» بقوة إلى دائرة المنافسة على المربع الذهبي، ومنح الفريق دفعة معنوية كبيرة بعد سلسلة طويلة من الغياب عن الانتصارات في «الديربي».

وحقق الوصل انتصاراً معنوياً بتفوقه على البطائح 1-0، ليبقى رابعاً، بينما فاز عجمان على الشارقة 3-2 وقفز إلى المركز السادس مستفيداً من تعثر النصر بالتعادل أمام خورفكان 2-2، ولم تشهد مواقع الهبوط أي تغيير يُذكر، إذ بقي الصراع محتدماً بين بني ياس ودبا والبطائح.

أبرز المشاهد من الجولة 17

الفوز الـ10 لشباب الأهلي

تمكن شباب الأهلي من كتابة فصلٍ مذهل في تاريخه ببطولة الدوري، بعدما حقق فوزه الـ10 على التوالي أمام الظفرة، الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم العين منذ موسم 2012-2013. وعزز موقعه في صدارة الدوري، وإن كان قد تراجع إلى المركز الثاني برصيد 41 نقطة، متساوياً مع العين في الرصيد ذاته، وله مباراة مؤجلة مع الوحدة من شأن نتيجتها أن تجعله ينفرد بالصدارة.

العين.. لا هزيمة

واصل العين الحفاظ على سلسلة رائعة من المباريات من دون هزيمة، عقب فوزه على بني ياس 3-2، ليرفع رصيده إلى 24 مباراة متتالية دون خسارة، محطّماً رقمه السابق المسجل منذ 32 عاماً، وتحديداً في موسم 1993-1994، عندما حقق 23 مباراة دون خسارة، فيما يظل الرقم القياسي لأطول سلسلة دون هزيمة مسجلاً باسم الجزيرة بـ28 مباراة في موسم 2010-2011، ويحتل الوصل المركز الثاني تاريخياً بـ26 مباراة دون هزيمة في موسم 2018-2019.

إنجاز تاريخي لعجمان

صنع عجمان إنجازاً تاريخياً أمام الشارقة، بعدما حقق الفوز ذهاباً وإياباً في موسم واحد، بعد أن تفوق عليه في الجولة الخامسة بهدف دون رد، قبل أن يجدد انتصاره في الجولة 17 بنتيجة 3-2، لينهي انتظاراً دام 14 عاماً لتكرار هذا الإنجاز، الذي سبق تحقيقه في موسم 2011-2012.

الجزيرة ينهي هيمنة الوحدة

أنهى الجزيرة هيمنة الوحدة على ديربي العاصمة، التي استمرت ست سنوات، وتحديداً 2647 يوماً، وفاز 2-1 على استاد آل نهيان، بعد سلسلة امتدت لـ10 مواجهات لم يذق فيها الجزيرة طعم الفوز أمام جاره، إذ خسر سبع مباريات وتعادل في ثلاث.

غزارة تهديفية.. و«المنصوري» يوقّع على الهدف رقم 300

سجلت الجولة 17 أعلى معدل تهديفي بين الجولات المنقضية، بتسجيل 26 هدفاً، كان من بينها الهدف رقم 300، الذي سجله محمد جمعة المنصوري في شباك الظفرة.

وتمكن أربعة لاعبين من تسجيل ثنائيات، هم: وليد أزارو في شباك الشارقة، وكايو لوكاس في مرمى عجمان، وشهريار موغانلو أمام دبا، ومحمد جمعة المنصوري ضد الظفرة، وعلى صعيد البطاقات تعرض ثلاثة لاعبين للطرد، هم علي صالح، وألفارو أوليفيرا، وجواو فيكتور، في حين تم إشهار 33 بطاقة صفراء في المباريات السبع.

وعاد مهاجم شباب الأهلي، سردار آزمون، للظهور في المباريات بعد تعافيه من الإصابة، إذ دخل بديلاً في مباراة الظفرة، وأسهم في تسجيل الهدف الخامس لفريقه.

كما استمرت عقدة النصر على ملعبه، بعدما فشل للمباراة الخامسة توالياً في تحقيق أي انتصار، مكتفياً بالتعادل 2-2. وعلى النقيض، نجح كلباء للمرة الأولى هذا الموسم في تذوق طعم الانتصار على ملعبه، بالفوز على دبا 2-1، ليظل دبا في المركز الأخير دون تغيير، يليه بني ياس، ثم البطائح صاحب المركز الـ12.