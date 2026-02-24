ميدفيديف: آن الأوان لحصد اللقب الثاني في «تنس دبي»

أكد النجم الروسي، دانييل ميدفيديف، بطل «تنس دبي» لعام 2023، أنه «آن الأوان للفوز بلقبٍ ثانٍ في بطولة دبي»، حين يدشن المصنف 11 عالمياً، اليوم، مشواره في النسخة الـ34، المقامة حتى 28 فبراير، على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود في دبي، والمصنفة ضمن فئة 500 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 3.33 ملايين دولار.

وقال ميدفيديف لـ«الإمارات اليوم»: «أحمل الكثير من الذكريات عن هذه البطولة التي تُوجت بها في 2023 دون أن أخسر مجموعة واحدة، ومنها فوزي في نصف النهائي على المصنف الأول عالمياً حينها نوفاك ديوكوفيتش، والفرصة متاحة الآن في نسخة 2026 لتحقيق لقبي الثاني فيها».

وأوضح: «وضعت ضمن أهدافي لموسم 2026 تحقيق لقب ثانٍ في بطولة سبق أن تُوجت بها، والفرصة مواتية لتحقيق هذا الهدف في بطولة دبي، التي تعد من الوجهات المفضلة بصورة دائمة للمنافسة فيها، خصوصاً في أجواء المباريات المسائية في هذه الفترة من العام، وفصل الشتاء الدافئ الذي يضفي جواً حيوياً، ما يزيد من متعة اللعب والتحفيز على الفوز».

وأضاف: «تمتاز بطولة دبي بأجواء المتعة والأنشطة المتعددة التي تساعد على الاسترخاء قبل الذهاب للتدريبات والمباريات، ومفتاحي لتحقيق النجاح فيها مجدداً، يكمن في التركيز على كل مباراة، وتحقيق أفضل مستوى أداء، واللقب الثاني هنا سيكون خير مكافأة لي».

ودعا ميدفيديف الجمهور للحضور بكثافة، وقال: «طالما مثلت بطولة دبي واحدة من أهم البطولات التي جمعت أساطير اللعبة، في وجبة دسمة يستمتع بها عشاق الكرة الصفراء، وأدعو الجمهور للحضور مجدداً في نسخة تعد بالكثير من الندية، وسط منافسة تجمع أبطال النسخ الأربع الأخيرة، إذ بجانبي، يوجد أندريه روبيليف المتوج في نسخة 2022، والفرنسي أوغو هومبيرت، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بطلَي 2024 و2025، بالإضافة إلى وصيفَي النسختين الأخيرتين الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، والكندي أوجيه ألياسيم».

وأشار مدفيديف في ختام حديثه، إلى التحديات التي يواجهها اللاعبون في بطولة دبي، إذ قال: «أحاول التأقلم على الأرضية السريعة التي تمتاز بها ملاعب البطولة، والشعور بالكرة، وتخطي المباراة الأولى يمنح اللاعب مزيداً من الثقة في الحصول على التأقلم التدريجي مع سرعة الأرضية».

ويذكر أن ميدفيديف حقق لقب نسخة 2023، بعد أداء لافت لم يخسر خلاله أي مجموعة، استهله بالفوز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بمجموعتين دون رد (6-4 و6-2)، قبل أن يقصي الكرواتي بورنا تشوريش من الدور ربع النهائي بالفوز (6-2 و6-2)، ومن ثم الانتصار على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بواقع (6-4 و6-4)، والتأهل للمباراة النهائية التي فاز فيها على حامل اللقب الروسي أندريه وربليف (6-2 و6-2).