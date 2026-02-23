نجم الوصل خيمينيز: مواجهة شباب الأهلي «منعطف حقيقي»

وصف لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز أن مباراة فريقه المقبلة أمام شباب الأهلي في الجولة 18 من دوري المحترفين على استاد زعبيل بأنها «كلاسيكو صعب» يمثل «منعطف حقيقي»، في مسيرة الفريق هذا الموسم، مشدداً على أن الفوز سيكون خطوة أساسية نحو تحقيق هدف الفريق بالوجود ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري.

وقال خيمنيز لـ«الإمارات اليوم» بعد فوز الوصل الصعب على البطائح بهدف دون مقابل في الجولة 17: «كانت المباراة الأصعب والأكثر حساسية في الفترة الأخيرة بسبب ظروفها الفنية وطرد أحد لاعبي الوصل، قبل أن ننجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية».

وأضاف: «كان ضرورياً أن نفوز على البطائح قبل قمة شباب الأهلي، فهذا النوع من الانتصارات يعيد الثقة ويمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة، إذا نجحنا في الفوز غداً، سنقترب كثيراً من هدفنا بأن نكون بين أول ثلاثة فرق».

وأضاف: «مباراة شباب الأهلي لا تشبه أي مباراة أخرى، سنواجه فريقاً يمتلك جودة عالية وخبرة في التعامل مع المواجهات الكبرى، لذلك يجب أن ندخلها بتركيز كبير وعدم تكرار أخطاء المباراة الماضية».