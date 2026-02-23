مدرب خورفكان كرزنار لـ«الإمارات اليوم»: فخور بفريقي.. روح والتزام وشخصية

أكد مدرب خورفكان، الكرواتي دامير كرزنار، أن فريقه قدّم واحدة من أكثر مبارياته قوة من حيث الالتزام والروح، وذلك بعد التعادل مع النصر بنتيجة 2-2 على استاد آل مكتوم، الأحد، ضمن الجولة 17 من دوري المحترفين، في مباراة شهدت إيقاعاً عالياً من الجانبين.

وقال كرزنار لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة قوية خارج أرضنا، بذل اللاعبون جهداً كبيراً، ونجحوا في فرض شخصية الفريق طوال فترات اللقاء، التعادل قد نكون راضين عنه غداً عندما نسترجع التفاصيل، لكن اليوم ما زلت أشعر أن بوسعنا تقديم أكثر، وفي الوقت نفسه يجب الاعتراف بأن النصر امتلك فرصاً خطيرة في نهاية المباراة».

وأضاف: «راضٍ عن الروح الجماعية، ما أعجبني هو أننا لم نفقد تركيزنا بعد الهدف الأول، وواصلنا الضغط واللعب بشجاعة، اللاعبون دافعوا بشراسة، وركضوا كثيراً، وأظهروا شخصية قوية، هذا النوع من الذهنيات هو ما يجعلني فخوراً كمدرب».

وأشاد مدرب «النسور» بعدد من عناصر الفريق قائلاً: «المهاجم أداما، كان رائعاً، فاز بمعظم المواجهات، احتفظ بالكرة، ومنحنا الوقت للصعود، وساعد في الربط بين الخطوط، لكنني لا أحب تسمية لاعب واحد فقط... الكل أدى دوره، من الدفاع إلى الهجوم، ونجحنا في إغلاق المساحات جيداً والتحول بشكل منظم».

وتحدث المدرب عن الغيابات المؤثرة قائلاً: «نفتقد بعض اللاعبين، لكن المجموعة الحالية تُظهر التزاماً كبيراً، المهم أن يبقى الفريق متماسكاً، الإصابات كثيرة ونأمل ألا نخسر لاعبين آخرين في الأيام المقبلة».

وحول المواجهة المقبلة أمام العين، قال: «نعرف قوة العين ولا داعي لشرح جودة هذا الفريق، لدينا خمسة أيام للتحضير، والأهم أن نتأكد أولاً من جاهزية اللاعبين بعد هذه المباراة التي بذلنا فيها طاقة كبيرة، إذا كنا كتلة واحدة في الدفاع والهجوم، سنكون قادرين على مواجهة أي فريق«.

وختم المدرب الكرواتي: «ما يهمني كمدرب هو أن الفريق يقاتل حتى النهاية، يحافظ على هدوئه، ولا يستسلم مهما كانت الظروف، اليوم تأكدت أن اللاعبين يملكون هذه الروح، وهذا هو الأساس».