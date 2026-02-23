مسيرته مهددة في برشلونة.. حمزة عبدالكريم يعود إلى مصر

أكدت تقارير إعلامية أن المهاجم حمزة عبدالكريم عاد إلى مصر بصورة مؤقتة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة باستخراج تصريح العمل، تمهيدًا لتسجيله رسميًا والمشاركة مع الفريق الرديف لنادي برشلونة أتلتيك.

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا غادر إسبانيا بعد تأخر الإجراءات البيروقراطية، وهو ما حال دون قيده رسميًا ومنعه من خوض المباريات التنافسية حتى الآن، وبناءً على ذلك، يبقى موعد ظهوره الأول غير محدد إلى حين استكمال الموافقات الرسمية اللازمة.

وأضافت: "مشاركة عبدالكريم في المنافسات الرسمية ترتبط بشكل كامل بالحصول على تصريح العمل، وهو شرط إلزامي قبل السماح له بالمشاركة في البطولات المحلية".

وأشارت إلى أن النادي الكتالوني تعامل في السابق مع حالات مشابهة، حيث اضطر بعض اللاعبين الأجانب إلى العودة لبلدانهم الأصلية لفترة قصيرة بهدف إنهاء الأوراق المطلوبة بصورة أسرع، في إجراء يُنظر إليه كحل عملي لتفادي مزيد من التعقيدات.

وشددت على أنه رغم هذا التعثر الإداري، تبدو الأجواء داخل النادي هادئة، إذ يتابع المسؤولون الملف عن كثب دون استعجال، مع قناعة بأن المسألة تنظيمية بحتة ولا تتعلق بأي جوانب فنية أو انضباطية تخص اللاعب.