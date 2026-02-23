«ند الشبا» تبتسم لسعيد حسن وعائشة فولاذ في «الدراجات»

تُوِّج الدراج سعيد حسن بلقب فئة الهواة المواطنين، وعائشة فولاذ بلقب الهواة المواطنات، فيما حلّقت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته بلقب الفئة المفتوحة للسيدات، وذلك في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 74 كيلومتراً، ضمن فعاليات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، محتضنة نخبة من أبرز الرياضيين في مجمّع ند الشبا الرياضي.

ونجح سعيد حسن، من فريق شرطة دبي، في حسم المركز الأول بزمن (1:34:57)، متقدماً على محمد هيثم الذي حل ثانياً، فيما جاء خالد إبراهيم علي من فريق شرطة دبي في المركز الثالث.

وعلى صعيد فئة المواطنات حققت عائشة فولاذ المركز الأول بجدارة، بعدما أنهت السباق بزمن (02:01:38)، متفوقةً على الغالية عسكر الثانية، وحمدة بن حمد الثالثة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات، حلّقت الليتوانية أكفيله جيدرايتيته (فريق شرطة دبي) بالمركز الأول، وجاءت زميلتها في الفريق الليتوانية أوليفيا بلسيت ثانية، والبريطانية إيزابيل نيكول داربي ثالثة.

أما منافسات فئة كبار المواطنات والمقيمات، فأسفرت عن تتويج البرتغالية تانيا رودريغيز بالمركز الأول بزمن (02:01:34)، تلتها الفرنسية آن خا في المركز الثاني، والإماراتية موزة سالم المنصوري في المركز الثالث.

وفي منافسات تحدي الموانع القوية، أسفرت نتائج اليوم الأول لفئة الرجال عن انتزاع الروسي سيرجي بيريلغين المركز الأول، وجاء الإماراتي طارق حبتور ثانياً، ثم المغربي أيوب الحمجي ثالثاً.

أما في منافسات اليوم الثاني المخصصة للسيدات، فقد حلّقت الروسية أليسا بيتروفا بالمركز الأول، تلتها مواطنتها أولغا كوبييكو في المركز الثاني، فيما جاءت النرويجية سيغني كارولين كولستو ثالثة.

يذكر أن هذه النتائج ليست نهائية في السباق، إذ تستمر المنافسات حتى يوم غدٍ، ليُعلَن بعدها عن الفائز النهائي.

أجندة حافلة

وتتواصل منافسات الدورة، إذ تختتم اليوم منافسات بطولة الريشة الطائرة، فيما تنطلق اليوم فعاليات البطولة الخليجية للبادل، بالتزامن مع استمرار منافسات تحدي الموانع الذي سيشهد إقامة جولته النهائية اليوم.

وعلى صعيد رياضات الفنون القتالية تنطلق، غداً، منافسات الجوجيتسو، وتستمر يومين، حيث تُخصص النزالات لفئتي الناشئين والشباب، ذكوراً وإناثاً.

وتشهد الأيام المقبلة زخماً إضافياً، حيث يُقام سباق الجري الجمعة المقبلة، كما تتواصل منافسات بطولة كرة السلة (3×3)، على أن يُقام النهائي في الثالث من مارس المقبل.

وتنطلق غداً منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، كما تقام بطولة شد الحبل في الأول من مارس المقبل، فيما تنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة الخميس المقبل بمشاركة نخبة من الفرق واللاعبين من أبرز الأندية العالمية.