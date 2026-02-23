حسين رحيمي: لا مباراة سهلة في الدوري       

شدّد مهاجم العين، المغربي حسين رحيمي، على أهمية النقاط الثلاث التي حققها فريقه أمام بني ياس بعد الفوز 3-2، أمس، ضمن الجولة الـ17 من دوري المحترفين، على استاد الشامخة.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية بعد المباراة: «كنا بحاجة ماسّة إلى الفوز على بني ياس لنستمر في صراع المنافسة على لقب الدوري، خصوصاً بعدما أضاع الفريق نقطتين في المباراة الماضية ضد النصر.. لقد دخلنا المباراة وكل تركيزنا كان على النقاط الثلاث، والمهم أننا حققنا الهدف حتى وإن تأخر إلى نهاية اللقاء».

وأضاف: «كل المباريات أصبحت صعبة على جميع الفرق، وليس على العين فقط. جميع الفرق تُصارع بكل قوة على النتيجة، وما حدث بين العين أول جدول الدوري وبني ياس صاحب المركز الأخير، يؤكد أن ترتيب المراكز لم يعد مؤشراً لضمان النتيجة».

وكان البديل حسين رحيمي قد نجح في منح العين ثلاث نقاط مهمة قفزت به إلى صدارة جدول الترتيب، بعد أن سجل، من أول لمسة عقب نزوله، هدف الفوز في شباك الحارس فهد الظنحاني، قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

وحقق العين أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخه بمسابقة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 24 مباراة متتالية دون هزيمة، معادلًا الرقم الذي سجله شباب الأهلي في الموسم الماضي، بينما يبقى الرقم القياسي لأطول سلسلة عدم خسارة مسجلًا باسم الجزيرة برصيد 28 مباراة متتالية دون هزيمة في موسم 2010-2011.

ويتصدّر العين ترتيب الدوري حالياً برصيد 42 نقطة بالتساوي مع شباب الأهلي الذي لعب مباراة واحدة أقل.