أخطاء فردية قاتلة تحرم النصر نقاط خورفكان

تسببت أخطاء فردية قاتلة للاعبي النصر في حرمان فريقهم الفوز على خورفكان، ليكتفي بالتعادل 2-2، أمس، ضمن الجولة الـ17 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تراجع النصر إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بينما حافظ خورفكان على مركزه التاسع برصيد 19 نقطة.

وكان «العميد» سبّاقاً إلى التسجيل عن طريق مهدي قايدي، بعدما تابع تسديدة فيليبي موتا وأكملها في الشباك (5).

غير أن النصر لم يحافظ على تقدّمه، إذ استغل آداما ديالو خطأ قاتلاً من مدافعه ماريوس هويبروتن، ليخطف الكرة داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى طارق تيسودالي، الذي وضعها بسهولة في المرمى مدركاً التعادل (23).

وتكرر المشهد الدفاعي المرتبك حين فشل حارس النصر، أحمد شامبيه، في السيطرة على كرة أعادها إليه زميله غلوير ليما، لتجد طريقها إلى مهاجم خورفكان آداما ديالو الذي أودعها في الشباك (38).

وفي الشوط الثاني تمكّن النصر من معادلة النتيجة، عبر ضربة جزاء حصل عليها سردار ساتشي ونفّذها لوكا مليفويفيتش بنجاح (61).

كما تمكّن مهدي قايدي من تسجيل هدف لفريقه من مجهود فردي، غير أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.