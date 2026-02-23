سون يتفوّق على ميسي في افتتاح الدوري الأميركي

تفوّق الكوري الجنوبي، هيونغ-مين سون، على الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أول من أمس، في مواجهة نجمي الدوري الأميركي لكرة القدم، وقاد لوس أنجلوس إف سي لفوز كبير على إنتر ميامي 3-0 في افتتاح مباريات البطولة.

وقدّم سون، القادم من توتنهام الإنجليزي بصفقة يُعتقد أنها قياسية، تمريرة حاسمة في الهدف الأول، الذي سجله الفنزويلي دافيد مارتينيس (38)، قبل أن يضيف الغابوني، دينيس بوانغا، الثاني (73)، والبديل السلفادوري، نايثن أورداز، الثالث (90+4).

وشقّ سون طريقه بسهولة عبر دفاع ميامي طوال المباراة، وسط تشجيع صاخب من نحو 76 ألف متفرج، وهو ثاني أكبر حضور جماهيري في تاريخ الدوري الأميركي.