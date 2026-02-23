محمد قاسم: دوري «الأولى» لا يعترف بالتوقعات

أكد مشرف الفريق الأول لنادي يونايتد، اللاعب الدولي السابق محمد قاسم، أن الانتصار الذي حققه فريقه على سيتي بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى أول من أمس، يُعدّ مهماً جداً، نظراً لقيمة النقاط الثلاث التي عززت صدارة الفريق.

وأوضح أن الفريق كان يدرك صعوبة المباراة وأهميتها، خصوصاً في ظل الحاجة إلى مواصلة حصد النقاط لتعزيز موقعه في المركز الأول، حيث يتصدر «يونايتد» جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

وقال محمد قاسم لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت صعبة، خصوصاً مع حاجتنا إلى جمع النقاط للبقاء في المقدمة، والفوز كان مهماً للغاية لدوره في استمرارية وجود الفريق في الصدارة». وأضاف: «في نادي يونايتد نخوض جميع المباريات على أنها نهائيات، بهدف جمع أكبر عدد من النقاط والحفاظ على الصدارة، وتحقيق طموح النادي بالصعود».

ووصف قاسم دوري الدرجة الأولى بأنه «دوري صعب، ولا يمكن التكهن بنتائج مبارياته»، مؤكداً أن الفريق سيواصل خوض مبارياته بروح عالية من أجل الاستمرار في الصدارة.

ويُعد الفوز على سيتي هو العاشر ليونايتد في البطولة هذا الموسم، إلى جانب أربعة تعادلات مقابل خسارتين.

نتائج الجولة الـ17

أسفرت مباريات الجولة الـ17، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين، عن فوز يونايتد على سيتي (2-1)، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها الإمارات على مجد، كما فاز بالنتيجة نفسها دبا الحصن على الجزيرة الحمراء، والعربي على الاتفاق (3-1)، وهي نتيجة فوز الذيد على غلف يونايتد ذاتها، فيما تغلب مصفوت على الحمرية 3-1 أيضاً، وفاز الفجيرة على حتا 1-صفر.

وبموجب هذه النتائج، واصل يونايتد صدارته برصيد 34 نقطة، يليه دبا الحصن بـ33 نقطة، ثم العربي بـ31 نقطة، والفجيرة بـ29 نقطة. ويأتي بعدها كل من الذيد وحتا والإمارات برصيد 28 نقطة لكل منهم، ثم العروبة بـ25 نقطة، والحمرية وغلف يونايتد بـ17 نقطة لكل منهما، ثم سيتي بـ16 نقطة، وكل من الجزيرة الحمراء ومصفوت بـ12 نقطة، ومجد بـ10 نقاط، وأخيراً الاتفاق بـ9 نقاط.

وشهدت الجولة تسجيل 22 هدفاً في سبع مباريات، حيث حققت الفرق الزائرة خمسة انتصارات مقابل انتصارين لأصحاب الأرض. ويُعد فوز مصفوت من أبرز نتائج الجولة، كونه الانتصار الثاني على التوالي بقيادة المدرب عيسى العلي، وأسهم في إبعاد الفريق عن مناطق خطر الهبوط.

بالوتيلي يواصل الإبداع

رغم خسارة الاتفاق في هذه الجولة، برز النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف الفريق، إذ سجل هدفاً وقدم أداءً مميزاً، من حيث التحركات الهجومية وصناعة الفرص، وظهر بصورة لافتة في المحاولات التي شكلت خطورة على مرمى المنافس.

ويواصل بالوتيلي تأكيد حضوره الفني مع الفريق، سواء بخبرته الكبيرة في التعامل مع مجريات المباريات أو بقدرته على استغلال المساحات داخل منطقة الجزاء، ما يجعله أحد أهم الأوراق الهجومية في تشكيلة الاتفاق، رغم النتائج غير المواتية للفريق هذا الموسم.