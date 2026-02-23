ليــما: واجهنا اختـباراً صـعباً أمام البطائح.. والروح القتالية سر الفوز

كشف لاعب فريق الوصل فابيو ليما، عن كواليس فوز فريقه الصعب على البطائح بهدف دون مقابل، مؤكداً أن الانتصار جاء «بطعم المعاناة»، بعد أن لعب الفريق منقوصاً منذ الشوط الأول، وأن الروح القتالية كانت كلمة السر في استعادة المركز الرابع من جديد في دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء فوز الوصل في مباراة درامية بالجولة الـ17 من دوري المحترفين، شهدت حالتي طرد من الفريقين، وأثّرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء، خصوصاً بعد خروج قائد الوصل علي صالح ببطاقة حمراء، ما أجبر «الإمبراطور» على تغيير أسلوبه والتحول للدفاع لفترات طويلة. ورغم الصعوبات، نجح الفريق في تحقيق النقاط الثلاث في توقيت مهم يعيد التوازن قبل الجولات الحاسمة من الموسم.

وسجّل نيكولاس خيمينيز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيد الوصل إلى 29 نقطة، مستعيداً المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الثالث، في المقابل، تجمّد رصيد البطائح عند 13 نقطة في المركز الـ12، لتتواصل معاناته في صراع البقاء.

وقال ليما الذي شارك بديلاً في المباراة لـ«الإمارات اليوم»: «الانتصار كان ضرورياً، لكن الحقيقة أننا لم نلعب مباراة متكاملة من حيث الأداء، كانت لدينا لحظات جيدة قبل الطرد، لكن بعد خروج قائد الفريق علي صالح، اضطررنا إلى الدفاع كثيراً، الهدف في الشوط الأول ساعدنا، لكنه لم يكن كافياً لإراحة المباراة».

وأضاف: «اللعب بعشرة لاعبين أمام فريق منظم مثل البطائح ليس سهلاً أبداً، حاولنا السيطرة قدر المستطاع، لكن كان من الطبيعي أن نفقد زمام الأمور في بعض الفترات، المهم أننا عرفنا كيف نقاتل ونحافظ على تقدّمنا للنهاية».

وتحدث ليما عن خسارة الفريق اثنين من عناصره خلال اللقاء، قائلاً: «خسرنا لاعبَين مهمَّين علي صالح والمدافع أندريوس، نأمل أن تكون إصابة أندريوس بسيطة، لأنها لم تبدُ مريحة عند خروجه، هما من أهم اللاعبين في الفريق، لكن لدينا عناصر قادرة على تعويض الغيابات».

التأقلم مع أفكار روي فيتوريا

تحدث ليما عن تأثير المدرب الجديد البرتغالي روي فيتوريا على أداء الفريق، وقال: «مدربنا موجود معنا منذ نحو 10 أيام فقط، ويحاول إعطاء الفريق حلولاً جديدة، نحتاج وقتاً للتأقلم مع أفكاره، لكننا نلاحظ التغيير، ومع مرور المباريات سنصبح أفضل وأقوى». وختم ليما حديثه بالتأكيد على ضرورة البناء على هذا الفوز: «الانتصار مهم، لكنه ليس كافياً. نحتاج إلى مستويات أقوى وخلق فرص أكثر في المباريات المقبلة، سنواصل العمل والقتال للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط».