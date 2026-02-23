بيغولا: لقب «تنس دبي» أجمل هدية في عيد ميلادي

أعربت المصنفة الخامسة عالمياً الأميركية جيسيكا بيغولا، عن سعادتها بتتويجها بلقب بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، عقب فوزها أول من أمس على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة عالمياً، بمجموعتين دون ردّ (6-2 و6-4)، في المباراة النهائية التي جمعتهما في ختام النسخة الـ26 للسيدات.

ووصفت بيغولا اللقب بأنه «أجمل هدية» قبل احتفالها بعيد ميلادها الـ32، مؤكدة فخرها بحصد أول ألقابها من فئة 1000 نقطة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت في تصريحات صحافية: «أنا فخورة بإحراز أول ألقابي ضمن فئة الـ1000 نقطة خارج أميركا، في أسبوع رائع أحتفل فيه بعيد ميلادي. هذا اللقب يعكس تطور مستواي في الفترة الحالية، خصوصاً أنه الرابع لي في هذه الفئة، بعد لقبي الأول في المكسيك أواخر عام 2022، ثم لقبي مونتريال وتورونتو في عام 2023».

وأضافت: «قضيت أسبوعاً رائعاً هنا في دبي، وخضت مباريات قوية للغاية، ليأتي هذا اللقب تتويجاً لعمل كبير، وهدية مميزة قبل الاحتفال بعيد ميلادي».

وأوضحت أن طريقها نحو اللقب لم يكن سهلاً، قائلة: «القرعة وضعتني أمام مواجهات صعبة، وتمكنت من التغلب على لاعبتين من بين المصنفات الـ10 الأوليات قبل حصد اللقب». وحول الجدل الذي رافق البطولة بسبب كثرة الانسحابات، قالت بيغولا: «رغم الانسحابات التي حدثت، فإن قوة التنس النسائي حالياً تؤكد حجم التحدي وارتفاع مستوى المنافسة، وهو ما عكسته بطولة دبي بوصول أربع لاعبات من المصنفات الـ10 الأوليات إلى نصف النهائي. كما شهد الدور نصف النهائي أطول شوط كسر إرسال في مباراة سفيتولينا أمام كوكو غوف، قبل أن تحسمه سفيتولينا وتتأهل إلى النهائي».

كما أشادت بالنجمة الفلبينية الصاعدة ألكسندار إيالا، التي حظيت بدعم جماهيري واسع في البطولة، وقالت: «إيالا لاعبة رائعة، وليس مستغرباً أن تملأ المدرجات في دبي بهذا الشكل. لعبت أمامها العام الماضي في ميامي، وفوجئت حينها بالحضور الجماهيري الكبير الداعم لها. إنها تثبت باستمرار أنها لاعبة مميزة».

وتابعت: «ألكسندرا تُمثل قدوة مثالية للجيل الجديد من لاعبات التنس. رأينا حجم الدعم الذي حظيت به في دبي، سواء داخل الملعب أو خارجه. ما تفعله من أجل اللعبة رائع، وأنا واثقة بأنها تسعى لإلهام الفتيات، خصوصاً في بلدها، لممارسة التنس والسعي وراء أحلامهن».

حلم صدارة التصنيف العالمي

أكدت بيغولا أن تتويجها في دبي يمنحها دفعة معنوية كبيرة في سعيها لتحقيق حلمها باعتلاء صدارة التصنيف العالمي، قائلة: «منذ كنت في السادسة من عمري وأنا أحلم بأن أصبح المصنفة الأولى عالمياً، وأن أشارك في بطولات المحترفات وأفوز بالألقاب. أعيش حالياً فترة جيدة من حيث المستوى، وأسعى بكل جد لتحقيق هذا الحلم».

