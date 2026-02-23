72 فعالية في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم» الرمضاني

يدشّن نادي دبي لأصحاب الهمم، اليوم، النسخة الجديدة من مهرجانه الرمضاني، الذي يتضمن فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية، ويشتمل على 72 برنامجاً ضمن محاور متعددة تخدم مختلف فئات أصحاب الهمم، برعاية عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويستمر حتى 12 مارس المقبل.

ويشهد المهرجان انطلاق النسخة الـ14 من «مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم»، بمشاركة أكثر من 700 متسابق ومتسابقة، وفي إطار «عام الأسرة 2026»، ينظم النادي عدداً من المسابقات الثقافية الموجهة للأسر.

ويشتمل البرنامج الرياضي على 12 لعبة بمشاركة 300 من أصحاب الهمم والموظفين، كما يستضيف النادي بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تُقام ضمن دورة ند الشبا الرياضية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنادي، ماجد العصيمي، أن تزامن المهرجان مع «عام الأسرة 2026» يمنحه أهمية خاصة، إذ يتضمن العديد من المبادرات التي تجسد قيم التماسك والشراكة والتكافل المجتمعي.

وقال إن النادي أكمل جاهزيته لاستضافة بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تنطلق غداً ضمن دورة ند الشبا الرياضية.