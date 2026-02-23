منتخب السلة يستهل «دورة دبي» بغياب 5 لاعبين

أكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية، الدكتور منير بن الحبيب، أن منتخب الإمارات لكرة السلة يستهل في العاشرة والنصف من مساء اليوم مشواره في «دورة دبي المجمعة» بمواجهة نظيره الأردني، على صالة نادي شباب الأهلي، وسط غياب خمسة عناصر مؤثرة. وأوضح أن الدورة تُقام حتى يوم غدٍ، بمشاركة منتخبات الإمارات والأردن والسعودية، في إطار استعدادات المنتخبين الأردني والسعودي لـ«نافذة التصفيات» المؤهلة إلى كأس العالم، حيث يخوضان معسكراً في دبي تتخلله مباريات ودية أمام منتخب الإمارات، المتوج أخيراً بفضية بطولة «دبي الدولية».

واستهلت الدورة أمس، بلقاء المنتخبين الأردني والسعودي، على أن يفتتح «الأبيض» مبارياته اليوم أمام الأردن، قبل أن يختتم مشاركته غداً بمواجهة المنتخب السعودي.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «بدأ المنتخب تجمعه يوم الجمعة بقائمة تضم 16 لاعباً، قبل مواجهة الأردن التي نخوضها بغيابات مؤثرة تشمل لاعبي الارتكاز مامادو نداي وأحمد عبداللطيف، والجناحين محمود وسيم وراشد الزعابي، بسبب الإصابات، إلى جانب اعتذار لاعب الوصل عبدالعزيز خليفة لارتباطات قاهرة».

وأضاف: «تُمثل مباراتا الأردن والسعودية فرصة إضافية للعناصر التي لم تحظَ بفرصتها كاملة في بطولة دبي الدولية، للحصول على عدد أكبر من دقائق اللعب، وفي مقدمتهم قائد المنتخب جاسم محمد العائد حديثاً من الإصابة، كما وجهنا الدعوة إلى عناصر جديدة للانضمام إلى القائمة، من بينهم لاعب الوحدة خالد راشد».

وتابع: «المستويات التي قدمها المنتخب أخيراً تعكس حجم التطور في أداء لاعبينا والخبرات التي اكتسبوها خلال المشاركات الماضية، وهو ما جعل منتخبنا محطة إعداد مهمة لمنتخبات تنافس على بطاقات التأهل إلى كأس العالم. ونتطلع من خلال هذه الدورة إلى تحقيق أكبر استفادة فنية ضمن خطة الإعداد لاستحقاق مايو المقبل، حيث سندافع عن الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية، التي توّج بها المنتخب في قطر عام 2022».

وتضم قائمة المنتخب لمواجهة الأردن: قيس عمر، وعمر العامري، وحامد عبداللطيف، وحسين خالد (شباب الأهلي)، وسيف حامد (الوصل)، وحسن عبدالله، وحمد محمد، وحسين الشيبة (النصر)، وجاسم محمد (البطائح)، ودي ماركو ديكرسون، ومحمد أسد (الشارقة)، وخالد راشد (الوحدة).