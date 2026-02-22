"نقطة" للنصر على ملعبه أمام خورفكان

اكتفى النصر بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه خورفكان في المباراة التي جرت اليوم الأحد على استاد آل مكتوم في دبي، لحساب الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح مهدي قائدي التسجيل لمصلحة النصر، بعدما تابع تسديدة فيليبي موتا وأكملها في المرمى، مستغلًا خطأً من دفاع خورفكان الذي اعتمد على مصيدة التسلل (5).

وتمكن طارق تيسودالي من إدراك التعادل بعد كرة تلقاها مستفيدًا من خطأ قاتل لمدافع النصر ماريوس هويبروتن، ليضعها بسهولة في الشباك (23).

واستغل آداما ديالو خطأً آخر من النصر، وتحديدًا من الحارس أحمد شامبيه، الذي لم يتمكن من السيطرة على الكرة التي تلقاها من زميله غلوير ليما، ليودعها مهاجم خورفكان في الشباك (38).

وفي الشوط الثاني، تمكن النصر من معادلة النتيجة عبر ضربة جزاء تحصل عليها سردار ساتشي، نفذها لوكا مليفويفيتش بنجاح (61).

وبهذه النتيجة، تراجع النصر إلى المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة، فيما حافظ خورفكان على مركزه التاسع برصيد 19 نقطة.