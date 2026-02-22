أطول سلسلة "لا خسارة" للعين في تاريخه بالدوري

حقق العين أطول سلسلة عدم خسارة في تاريخه بمسابقة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 24 مباراة متتالية دون هزيمة متصدراً الترتيب بـ41 نقطة، وذلك عقب فوزه اليوم الأحد، على بني ياس 3-2 ضمن الجولة الـ17 من البطولة، معادلًا الرقم الذي سجله شباب الأهلي في الموسم الماضي. فيما يبقى الرقم القياسي لأطول سلسلة عدم خسارة مسجلًا باسم الجزيرة برصيد 28 مباراة متتالية دون هزيمة، حققها في موسم 2010-2011.

وجاء الشوط الأول خاليًا من الأهداف، على الرغم من سيطرة العين على معظم فتراته، غير أنه لم يصل إلى مرمى بني ياس سوى في مناسبة واحدة عبر مدافعه إريك مينيزيس، الذي توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة باتجاه المرمى، قبل أن يُبعدها الدفاع إلى ركنية.

وسرعان ما انقلبت الأمور على العين في مطلع الشوط الثاني، بعد أن تمكن يوسف نياكاتيه من وضع بني ياس في المقدمة إثر تمريرة من مؤنس دبور اخترقت دفاع الزعيم المتقدم، ليسددها على يمين الحارس خالد عيسى (47).

وضغط العين بكل خطوطه بعد الهدف، ليتحصل على ضربة جزاء إثر عرقلة تعرض لها سفيان رحيمي داخل المنطقة من فواز عوانة. وانبرى لها لابا كودجو ونفذها بنجاح في الشباك (54).

وبعدها بأربع دقائق، تمكن أدريان سوت من منح العين الأفضلية بتسجيل الهدف الثاني، بعدما تابع عرضية سفيان رحيمي مسددًا الكرة في المرمى دون مضايقة من الدفاع.

لكن فواز عوانة صحح خطأه عندما أدرك التعادل لمصلحة بني ياس بعد عرضية مثالية من سهيل النوبي، انقض عليها برأسه وأسكنها على يمين حارس العين (67).

وتعقدت الأمور على "السماوي" بعد طرد لاعبه جواو فيكتور بالبطاقة الحمراء، ليستغل العين النقص العددي، ويتمكن البديل الحسين رحيمي من تسجيل هدف التقدم، بعد متابعة ركنية حولها برأسه إلى الشباك (87).

وبهذه النتيجة، قفز العين إلى صدارة الدوري برصيد 41 نقطة، متساويًا مع شباب الأهلي في الرصيد نفسه، مع بقاء مباراة مؤجلة للأخير أمام الوحدة، فيما ظل بني ياس أخيرًا برصيد 11 نقطة.