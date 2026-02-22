الوصل يواصل تألقه في بطولات المراحل السنية

واصلت مدرسة كرة القدم بنادي الوصل تأكيد حضورها القوي في بطولات المراحل السنية، بعدما حقق فريق تحت 12 سنة المركز الثالث في بطولة كأس رمضان تحت 12 سنة، التي نظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بمشاركة 10 أندية وأكاديميات خاصة. وجاء التتويج ليعكس العمل المتواصل داخل القطاع، والاهتمام الكبير بتطوير المواهب منذ الصغر، في إطار رؤية واضحة تهدف إلى صناعة جيل قادر على تمثيل النادي في المستقبل.

ويُعد الوقوف على منصات التتويج سمة متكررة في نادي الوصل، إذ يحرص القطاع على ترسيخ ثقافة الفوز والانضباط والروح القتالية لدى اللاعبين، من خلال برامج تدريبية متكاملة يشرف عليها جهاز فني وإداري يعمل باحترافية عالية. ويمثل هذا الإنجاز محطة جديدة تؤكد أن القاعدة الصلبة التي يتم بناؤها اليوم ستنعكس إيجابًا على فرق النادي في السنوات المقبلة.

ولم تتوقف النجاحات عند هذا الحد، حيث سجلت فرق الأكاديمية حضورًا مميزًا في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم "دوفا" للموسم الرياضي 2025 / 2026، بعدما حصدت عدة مراكز متقدمة في مختلف الفئات العمرية. ففي فئة تحت 7 سنوات "أ" أحرز الفريق المركز الثالث في الدوري، بينما تألق فريق تحت 8 سنوات "أ" بتحقيق المركز الأول في الكأس والمركز الثاني في الدوري، ليؤكد قوة هذه الفئة وتوازنها الفني.

كما حقق فريق تحت 8 سنوات "ب" المركز الثالث في الدوري، في حين واصل فريق تحت 9 سنوات "أ" عروضه اللافتة بحصد المركز الأول في الدوري والمركز الأول في الكأس، في إنجاز مزدوج يعكس تفوقه الفني وثبات مستواه طوال منافسات الموسم. أما فريق تحت 9 سنوات "ب" فأنهى مشاركته بالحصول على المركز الثاني في الدوري، ليكمل لوحة الإنجازات التي حققتها الأكاديمية في البطولة.

وتعكس هذه النتائج حجم الجهد المبذول من الأجهزة الفنية والإدارية، إضافة إلى التزام اللاعبين ودعم أولياء الأمور، في منظومة متكاملة تسعى إلى تطوير المهارات وصقل المواهب وفق أسس علمية حديثة. كما تحظى الأكاديمية بدعم متواصل من شركة كرة القدم، التي تضع تطوير قطاع المراحل السنية ضمن أولوياتها، إيمانًا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من القاعدة.

ويؤكد تتابع الإنجازات في مختلف الفئات أن العمل يسير وفق خطة واضحة، وأن الوصل ماضٍ في ترسيخ مكانته كنادٍ يُجيد صناعة الأبطال وبناء المستقبل، في ظل طموحات لا تتوقف عند حدود منصات التتويج، بل تمتد لتكوين شخصيات رياضية قادرة على تمثيل النادي بأفضل صورة داخل وخارج الملعب.