مباريات اليوم الافتتاحي في "تنس دبي" للرجال

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات "تنس دبي" للرجال عن جدول مباريات اليوم الافتتاحي، في منافسات النسخة الـ34، إذ يلتقي في أبرزها التونسي معز الشرقي المصنف 139 عالمياً، في الثانية ظهراً مع الفرنسي جيوفاني بيريكارد المصنف 59 على العالم، في لقاءٍ يحتضنه الاستاد الرئيس، في البطولة المقامة على ملاعب "سوق دبي الحرة" بمنطقة القرهود بدبي، حتى 28 فبراير الجاري، والمصنفة ضمن فئة 500 نقطة، بجوائز يبلغ إجماليها 3.33 مليون دولار.

ويواصل التنس العربي، قص شريط المنافسات في الرابعة عصراً، بتدشين اللبناني بنجامين حسان المصنف 287 على العالم مشواره بلقاء بطل "تنس دبي" لعام 2016 السويسري ستام فافرينكا المصنف حالياً بالمركز 98 على العالم.

وتقتصر مواجهات اليوم الأول، على أربع مباريات في منافسات الفردي، حيث سيكون جمهور "تنس دبي" على موعدٍ في السابعة مع لقاء المصنف السابع عالمياً والأول في البطولة الكندي أوجيه ألياسيم أمام الصيني زيزين تشانغ المصنف 319 على العالم.

ويسدل الستار في التاسعة مساءً عن المباريات، بلقاء يجمع المصنف الرابع في البطولة و12 عالمياً البريطاني جاك دريبر أمام الفرنسي كوينتن هاليس المصنف 72 على العالم.

مباريات اليوم الافتتاحي 23 فبراير

الساعة: 14:00- التونسي معز الشرقي X الفرنسي جيوفاني بيريكارد

الساعة: 16:00- اللبناني بنجامين حسان X السويسري ستام فافرينكا

الساعة: 19:00- الكندي ألياسيم أوجيه X الصيني زيزين تشانغ

الساعة: 21:00- البريطاني جاد دريبر X الفرنسي كوينتن هاليس