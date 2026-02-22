تسيتسيباس يعود إلى «تنس دبي» للدفاع عن لقبه في مهمة صعبة

يعود النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى دبي، للدفاع عن لقبه، بعد عام عانى خلاله تسيتسيباس إصابات أودت بتراجعٍ كبير ليس على صعيد الأداء فحسب، بل في سلم التصنيف الدولي.

وتبدو مهمة تسيستيباس صعبة في نسخة 2026، التي تنطلق رسمياً يوم غدٍ في نسختها الـ 36 والمصنفة ضمن فئة 500 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 3.33 مليون دولار، خصوصاً أن قائمة النجوم المشاركين، تضم بجوار تسيستيباس، ثلاثة لاعبين أخرين سبق أن توجوا بألقابها، في رباعية تؤكد مجدداً قوة المنافسات التي تحظى بها بطولات «تنس دبي».

ويحمل تسيتسيباس في عودته لدبي، آمال كبيرة في القدرة على تخطي أسبوعٍ محفوفٍ بالمخاطر، قد يودي به في حال عدم نجاحه بالدفاع عن اللقب، إلى مزيدٍ من التراجع على سلم الترتيب الدولي، خصوصاً أن تسيتسيباس الذي أنهى عام 2024 بالمركز الـ 11 عالمياً، تراجع بشكل لافت في 2025 الذي انهاه بالمركز الـ 36 على العالم.

وجاءت بداية العام الحالي، صعبة للنجم اليوناني، الذي لم يتمكن من حصد أكثر من 50 نقطة، في بلوغه ربع بطولة الدوحة الأسبوع الماضي، ما جعله يكتفي في التقدم على سلم الترتيب ثلاث مراكز إضافية، ليحتل حالياً المركز 33 على العالم، بما يجعله مطالباً في «تنس دبي» 2026، للدفاع عن 500 نقطة كاملة تمثل ثلث نقاط تصنيفه الحالي البالغ إجمالي 1535 نقطة.

وتبرز صعوبات تسيتسيباس في بطولة دبي، بعد أن منحته القرعة، خوض مواجهات من العيار الثقيل، بدايةً من الجولة الافتتاحية التي سيواجه خلالها بطل نسخة 2024 الفرنسي أوغو هومبيرت، الذي يعتبر خصماً صعباً على الملاعب الصلبة، والذي يعول مجدداً من بوابة بطولة دبي، لتحسين مركزه على سلم التصنيف الدولي، باحتلاله حالياً المركز 36 على العالم.

كما تشهد بطولة دبي في نسختها الحالية، مشاركة أبطال النسخ الأربع الماضية، إذ بجانب تسيتسيباس وأغو، يعود بطلي نسختي 2022 و2023 الروسيين أندري روبليف، ودانييل ميدفيدف المصنفين بالمركزين 14 و11 على العالم، بطموحات مشروعة لحصد لقبهم الثاني، في بطولة تحمل في سجلاتها الذهبية، أساطير بحجم السويسري روجر فيدرر حامل الرقم القياسي (8 ألقاب)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش (5 ألقاب).

كما يتواجد في البطولة وصيف نسخة العام الماضي والسابع على العالم الكندي أوجيه آلياسيم الطامح لتعويض خسارته نهائي العام الماضي، والانضمام إلى القائمة الذهبية لأبطال «تنس دبي».