الاتفاق يعيّن بينتو مديراً تنفيذياً.. ومونتيرو مرشح لقيادة الفريق

أسند مجلس إدارة نادي الاتفاق، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، مهام الإدارة التنفيذية الرياضية إلى المدرب البرتغالي ريكاردو بينتو، تمهيداً لمرحلة جديدة في الهيكل الإداري والفني للنادي.

وكشف بينتو لـ«الإمارات اليوم» أن النادي يدرس التعاقد مع الأوروغوياني باولو مونتيرو، المرتبط حالياً بنادي يوفنتوس، لتولي تدريب الفريق خلال ما تبقى من الموسم، وذلك وفقاً لما تداولته الصحافة الإيطالية مؤخراً.

وأكد بينتو أن التغييرات تمثل نقلة نوعية في الهيكل المؤسسي، موضحاً أن دوره الجديد يتجاوز الإطار الإداري التقليدي إلى دور قيادي شامل، يقوم على رسم التوجه الرياضي والتشغيلي للنادي.

وأضاف أن تكليفه يشمل الإشراف على المسار الرياضي والعملياتي بصورة متكاملة، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى التنسيق بين المُلّاك والجهاز الفني واللاعبين، إلى جانب ترسيخ العمل المؤسسي القائم على وضوح الأدوار وتكامل الصلاحيات، بهدف تحقيق الاستقرار الفني والتوازن المالي وبناء منظومة مستدامة قادرة على المنافسة على المدى البعيد.