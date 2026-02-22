كلباء يصعد للمركز الثامن.. ويبتعد عن دوامة الهبوط

صعد كلباء إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما أوقف سلسلة هزائمه الأربع المتتالية وحقق فوزاً مهماً على حساب دبا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد كلباء، ضمن الجولة الـ17.

وكان الإيراني شهريار موغانلو كلمة السر في عودة «النمور» إلى سكة الانتصارات، مسجلاً هدفي فريقه في الدقيقتين 49 و86، لينهي بذلك سلسلة من أربع خسائر متتالية، فيما أحرز كارلوس فينيسيوس هدف دبا الوحيد في الدقيقة 58. وبهذا الانتصار، رفع كلباء رصيده إلى 19 نقطة، متقدماً خطوة مهمة نحو المنطقة الدافئة، في حين تجمّد رصيد دبا عند 12 نقطة في المركز الـ13، ليزداد موقفه تعقيداً في صراع البقاء.