خيمينيز: نريد أن نكون ضمن المراكز الـ 3 الأولى

قال لاعب وسط الوصل، الدولي نيكولاس خيمينيز، الذي قاد فريقه للفوز على البطائح بهدف نظيف، أمس، في الجولة الـ17 من دوري المحترفين، واستعادة المركز الرابع في جدول الترتيب، إن «الإمبراطور» يطمح إلى التواجد ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً أن الأهم في المرحلة الحالية هو تحقيق الانتصارات بغض النظر عن مستوى الأداء.

وقال خيمينيز في تصريحات صحافية عقب نهاية اللقاء: «نريد أن نكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة لنا. في مباراة البطائح لم نقدّم أفضل ما لدينا؛ في الشوط الأول أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، لكن في الشوط الثاني أهدرنا الكثير من الفرص ولم نظهر بالمستوى المطلوب، لذلك كان من المهم الحصول على النقاط الثلاث».

وكان الوصل قد حقق فوزاً صعباً على ضيفه البطائح على استاد زعبيل، ليرفع الوصل رصيده إلى 29 نقطة، مستعيداً المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الوحدة صاحب المركز الثالث، في المقابل، تجمّد رصيد البطائح عند 13 نقطة في المركز الـ12.