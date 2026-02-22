ديل تورو يقترب من التتويج بـ «طواف الإمارات»

فاز المكسيكي إسحاق ديل تورو، أمس، بالمرحلة السادسة وقبل الأخيرة (مرحلة برجيل القابضة) من طواف الإمارات 2026، الذي يُقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وتختتم منافساته اليوم. وقطع درّاج فريق الإمارات إكس آر جي مسافة المرحلة البالغة 168 كم بزمن قدره ثلاث ساعات و27 دقيقة و54 ثانية، وجاء في المركز الثاني الأسترالي لوك بلاب نجم فريق جايكو العلا الأسترالي، فيما حلّ ثالثاً النمساوي فيليكس غال نجم فريق ديكاثلون الفرنسي. واسترد المكسيكي إسحاق ديل تورو القميص الأحمر، المخصص لمتصدر الترتيب العام، بعدما سجّل زمناً إجمالياً قدره 18 ساعة و13 دقيقة و42 ثانية، بفارق 20 ثانية عن الإيطالي أنطونيو تيبيري، ليقترب من التتويج بلقب النسخة الثامنة.