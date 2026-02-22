لطيفة بنت محمد تتوّج الأميركية بيغولا بطلة لـ «تنس دبي» للسيدات

توّجت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، اللاعبة الأميركية جيسيكا بيغولا بلقب بطولة سوق دبي الحرة المفتوحة لتنس السيدات في دورتها الـ26 في فئة المنافسات الفردية. وأقيمت هذه البطولة المرموقة، التي باتت محطة رئيسة في جدول بطولات رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وجرت مراسم التتويج في الملعب الرئيس الشهير باستاد سوق دبي الحرة للتنس، لتُشكل مسك الختام لأسبوع حافل بمنافسات التنس العالمية للسيدات، والتي انطلقت بمشاركة 16 من أفضل 20 لاعبة و35 من أفضل 40 لاعبة في العالم.

وأحرزت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، لقب فردي السيدات بعد مواجهة حماسية تفوقت خلالها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-2 و6-4، لتنضم إلى مواطنتيها ليندسي دافنبورت وفينوس ويليامز كثالثة لاعبة أميركية تتوج بلقب البطولة، والأولى منذ عام 2014.

حضر مراسم التتويج، الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، والأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل سعيد المري، والمدير العام لسوق دبي الحرة رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولات «سوق دبي الحرة» للتنس، راميش سيدامبي، ونائب المدير العام في «سوق دبي الحرة» مدير بطولات «سوق دبي الحرة» صلاح تهلك، ونائب رئيس أول للتسويق في سوق دبي الحرة شنيد السباعي، وممثلو عن رابطة محترفات التنس العالمي.

وباتت الأميركية بيغولا النجمة 19 تاريخياً التي تنجح في حصد لقب بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات منذ انطلاقتها عام 2001.

وعلى الطرف الآخر، حرمت الأوكرانية سفيتولينا المتوجة في دبي عامي 2017 و2018، فرصة معادلة رقم الأسطورة الأميركية فينوس ويليامز كثانية أكثر اللاعبات حصداً للقب.

وانضمت بيغولا إلى القائمة الذهبية للبطلات المتوجات بـ«دلة دبي»، التي تضم الأسطورة البلجيكية جستين هينين حاملة الرقم القياسي بأربعة ألقاب أعوام (2003 و2004 و2006 و2007)، وثنائية كل من الرومانية سيمونا هاليب (2015 و2020) والأوكرانية إيلينا سفيتولينا (2017 و2018)، ولقب وحيد لكل من السويسرية مارتينا هينغز 2001، والفرنسية إيملي ميرسمو 2002، والروسية إيلينا ديمينتيفا 2008، والدنماركية كارولين فوزنياكي 2011، والبولندية أغنيسكا رادفينسيكا 2012، والإيطالية سارا إيراني 2016، والسويسرية بليندا بينشيتش 2019، والإسبانية غاربيني موغوروزا 2021، واللاتفية إيلينا أستابينكو في نسخة 2022، والتشيكية باربورا كريتشكوفا 2023، والروسية ميرا اندريفا في نسخة العام الماضي.

وتتجه الأنظار الآن نحو بطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، والتي تنطلق غداً وتستمر حتى السبت المقبل في الموقع ذاته.

دابروفسكي وستيفاني تقبضان على لقب الزوجي

أحرز الثنائي المكون من الكندية غابرييلا دايروفسكي، والبرازيلية لويز ستيفاني، لقب منافسات الزوجي، بتغلبهما على الثنائي المكون من الألمانية لورا سيغموند والروسية فيرا زفوناريفا بواقع مجموعتين دون ردّ (6-1 و6-3)، في مباراة جمعتهما على الاستاد الرئيس، وامتدت لساعة و13 دقيقة.