مدرب كلباء: الفوز على دبا أهم من الأداء الفني

أكد مدرب كلباء العراقي غازي فهد الشمري أن مواجهة فريقه أمام دبا مساء السبت كانت صعبة، لكنها انتهت بفوز كلباء (2-1)، مشيراً إلى أن صعوبة المباراة جاءت نتيجة الضغط النفسي على اللاعبين، في ظل أهمية حصد النقاط الثلاث، بالإضافة إلى خوض المباراة في أجواء شهر رمضان المبارك.

وبهذا الفوز، صعد كلباء إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة، مقابل 12 نقطة لدبا في المركز ما قبل الأخير.

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قال الشمري:

«المهم كان تحقيق الفوز، وهو ما تحقق بالفعل. دخلنا المباراة بأسلوب بطيء في الشوط الأول، لكننا سرّعنا إيقاع اللعب في الشوط الثاني، وتمكنا من تسجيل هدف مبكر، وبعد أن عادت النتيجة إلى التعادل نجحنا في استعادة التقدم وتحقيق الفوز.»

وأضاف: «أوصيت لاعبي الفريق بالتركيز على النتيجة أكثر من المستوى الفني، خاصة أن الأهم في هذه المرحلة هو جمع النقاط، والمباراة في رمضان شكلت صعوبة إضافية على اللاعبين من الناحية البدنية والذهنية».

من جانبه، أعرب مدرب دبا الروماني ماريوس بانيت عن أسفه للخسارة، مؤكدًا أن فريقه لم يستحقها: «على الأقل كنا نستحق التعادل. لقد طلبت من اللاعبين طي صفحة المباراة والتركيز على المواجهات المقبلة. الفريق يبذل أقصى جهوده، واللاعبون قاتلوا وقدموا كل ما لديهم داخل الملعب».