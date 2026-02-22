صدارة مستحقة لـ«يونايتد».. ومطاردة مشتعلة في دوري الدرجة الأولى

حقق فريق "يونايتد" تحت قيادة المدرب الإيطالي بيرلو، فوزًا مهمًا على حساب سيتي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة دبي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي «يونايتد» السويسري هاريس سيفيروفيتش (41)، والبرتغالي صامويل لويس (68)، فيما جاء هدف «سيتي» عبر لاعب يونايتد السنغالي مصطفى نام بالخطأ في مرماه (70).

وبهذه النتيجة، حافظ «يونايتد» على صدارة الترتيب برصيد 34 نقطة، بينما تجمد رصيد «سيتي» عند 16 نقطة في المركز الـ11.

وفي مباراة أخرى، حقق الفجيرة فوزًا مهمًا على ملعبه أمام حتا بهدف نظيف، سجله الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقة 25، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع «حتا» إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وعاد دبا الحصن بانتصار ثمين من استاد سعود بن صقر القاسمي، بعدما تغلب على الجزيرة الحمراء بنتيجة (2-1)، ليحافظ على المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما بقي «الجزيرة الحمراء» عند 12 نقطة في المركز الـ12. وسجل للأخير الأردني أحمد وليد (25)، فيما أحرز هدفي دبا الحصن البرازيلي جويلهرم جيسوس (40) والكاميروني بير كوندي (59).

كما حقق الإمارات «الصقور» فوزًا ثمينًا على حساب مجد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد بنادي العين. وسجل هدف «مجد» البرازيلي ياغو فيريرا (24)، فيما سجل للإمارات البرتغالي ديوغو أندرو (51) والبرازيلي فابيو تيكسيرا (90+2).

ورفع «الصقور» رصيدهم إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد «مجد» عند 10 نقاط في المركز الـ14.