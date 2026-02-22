6 محطات تمهد الطريق لـ «صافرة» عمر آل علي في مونديال 2026

علمت «الإمارات اليوم» أن الحكم الدولي في كرة القدم عمر آل علي سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الدورة التي سيقيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للقائمة المختصرة للحكام المرشحين من قبل ثلاثة اتحادات قارية (الآسيوي والإفريقي والأُقيانوسي) لكرة القدم لإدارة مباريات كأس العالم 2026، إذ ستقام الدورة خلال الفترة من 23 إلى 27 الجاري، علماً بأنه كان قد سبق هذه الدورة أيضاً دورة لحكام تقنية الفيديو (الفار) المرشحين للوجود في المونديال المقبل، حيث أقيمت هذه الدورة خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من الشهر الجاري بمشاركة 26 حكماً، منهم 17 حكماً من قارة آسيا وتسعة من قارة إفريقيا.

وتعد المشاركة في الدورات المرتقبة محطة حاسمة في تحديد مصير قضاة الملاعب الذين سيتم اختيارهم من قبل (فيفا) ضمن القائمة النهائية للمشاركة في إدارة مباريات مونديال 2026، الذي سينطلق اعتباراً من 11 يونيو المقبل، وسيقام لأول مرة في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخباً.

ومر الحكم عمر آل علي بالعديد من الاختبارات المهمة التي تؤهل صافرته لتمثيل التحكيم الإماراتي في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

وتبرز ست محطات مهمة تمهد طريق الحكم الدولي عمر آل علي للظهور في كأس العالم، إذ تمثلت هذه المحطات في إدارة المباراة النهائية في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024 التي جمعت بين فريقي العهد اللبناني وغولد كوست الأسترالي، بجانب وجوده حكم ساحة في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في إندونيسيا التي أقيمت في أكتوبر 2023، حيث أدار ثلاث مباريات، جمعت بولندا مع السنغال والمكسيك مع نيوزيلندا وألمانيا مع إسبانيا، وكذلك المشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، إذ أدار مباراة منتخبي الأردن والبحرين، والمشاركة كذلك كحكم ساحة في إدارة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إضافة إلى المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية 2026 التي أقيمت أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك المشاركة المستمرة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا للأندية النخبة منذ عام 2021.

ويعد عمر آل علي أصغر حكم كرة قدم ينال الشارة الدولية في التحكيم بعمر 26 عاماً، وذلك في عام 2015، ووجد ضمن قائمة الحكام النخبة في آسيا في 2017، وهو حالياً يعتبر أقدم حكم دولي إماراتي.

ويترقب الشارع الرياضي الإماراتي اختيار صافرة عمر آل علي للوجود في كأس العالم المقبلة، والسير على خطى الحكام الموندياليين الذين سبقوه بالظهور في كأس العالم، وهم علي بوجسيم الذي شارك في مونديال 1994 في أميركا، و1998 في فرنسا، و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكذلك الحكم عيسى درويش الذي شارك في مونديال 2006 في ألمانيا، وصالح المرزوقي في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، ومحمد عبدالله حسن في مونديال 2018 في روسيا و2022 في قطر، وحسن المهري في مونديالي 2018 و2022 أيضاً، ومحمد أحمد يوسف في مونديالي 2018 و2022.

المحطات الـ 6

1- إدارة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2024.

2- المشاركة في إدارة نهائيات كأس آسيا 2023 في الدوحة.

3- المشاركة في إدارة نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 في إندونيسيا.

4- المشاركة في إدارة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

5- الوجود كحكم ساحة في كأس العالم للأندية 2026.

6- المشاركة المستمرة في إدارة مباريات دوري أبطال آسيا منذ عام 2021.