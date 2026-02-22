3 ميداليات ملونة حصيلة «المبارزة الإماراتية» في دورة «ند الشبا»       

اختُتمت منافسات بطولة المبارزة ضمن فعاليات النسخة الـ13 من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وذلك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات.

وسجّلت المبارزة الإماراتية حضوراً لافتاً في منافسات سلاح «الإيبيه» للسيدات، بعدما أحرزت لاعبة المنتخب الوطني زينب الحسيني الميدالية الذهبية، إثر فوزها في المباراة النهائية على سارة بسباس بنتيجة (15-11).

وتواصل التفوق الإماراتي عبر روضة العليلي التي صعدت إلى منصة التتويج ونالت الميدالية البرونزية عقب تغلبها في لقاء تحديد المركز الثالث على لمار النحلة بالنتيجة ذاتها (15-11)، مؤكدةً قوة الحضور النسائي الإماراتي في البطولة.

وفي منافسات الرجال لسلاح «الإيبيه»، أحرز محمد المازمي الميدالية الفضية بعد بلوغه المباراة النهائية التي انتهت بفوز محمد رضائي تادي (15-6)، ليحصد الأخير الذهبية.

ونال حسن الفودري الميدالية البرونزية، إثر فوزه على أليكس مانريكي (13-9)، في حين عزز اللاعبون الإماراتيون حضورهم في المراكز المتقدمة، بحلول صالح البلوشي خامساً، ودخول كل من عمران البلوشي وخليفة الزرعوني قائمة أفضل ثمانية لاعبين في البطولة.

وقام بتتويج الفائزين المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، موسى البلوشي، إلى جانب مدير الدورة، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية عادل البناي.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالنجاحين التنظيمي والفني للبطولة، مؤكداً أن دورة ند الشبا تمثل محطة فنية مهمة في روزنامة المبارزة، لما توفره من احتكاك قوي ينعكس إيجاباً على تطوير مستويات اللاعبين وصقل خبراتهم.

وقال في تصريحات صحافية: «تمثل دورة ند الشبا الرياضية علامة فارقة ومحطة تقييم فنية بالغة الأهمية في روزنامة رياضة المبارزة، إذ تضع لاعبينا في قلب منافسات تتسم بالإيقاع السريع والتحدي العالي، ما يمنحهم احتكاكاً مباشراً يصقل مهاراتهم ويترجم خبراتهم التراكمية إلى إنجازات ملموسة على منصات التتويج».

وأضاف: «إن رؤيتنا الاستراتيجية ترتكز في جوهرها على توسيع قاعدة الممارسين والارتقاء بجودة الإعداد البدني والفني، ونحن حريصون على استثمار هذا الزخم التنظيمي الاستثنائي لفتح آفاق أوسع لاكتشاف مواهب واعدة ترفد صفوف منتخباتنا الوطنية، بما يضمن استدامة الإنجازات، وتعزيز مكانة رياضة المبارزة محلياً وإقليمياً».

من ناحية أخرى، تختتم اليوم منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل، في حين تنطلق غداً منافسات بطولة ند الشبا الدولية لمنتخبات البادل التي تشارك فيها نخبة المنتخبات العربية والدولية، وتستمر إلى 27 فبراير، تليها منافسات بطولة الاتحاد الدولي فئة الناشئين التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى السادس من مارس المقبل.

كما يشهد اليوم الأحد سلسلة من المنافسات الخاصة بدورة ند الشبا، والتي سيشهد ختام منافسات سباق الدراجات الهوائية التي انطلقت، أمس السبت، وانطلاق منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تستمر على مدار يومين تختتم غداً، في حين تتواصل منافسات تحدي الموانع، الذي تُختتم منافساته يوم 24 الجاري، على أن تقام منافسات الجوجيتسو يومي 24 و25 الجاري.